20 درصد تخفیف عوارض شهرداری نهاوند به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فرجی فر صبح دوشنبه در نشست هماهنگی کمیته تزئینات ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات شهرداری اعلام کرد: شهرداری نهاوند با موافقت شورای شهر به مناسبت ایام دهه فجر در پرداخت بدهی معوقه و عوارض شهرداری نهاوند به مراجعه کنندگان تخفیف 20 درصدی ارائه می کند.

فرجی فر گفت: اجرای این مصوبه در دو مرحله مشخص اجرا خواهد شد که در مرحله اول مردم می توانند از تخفیف 20 درصدی استفاده کنند و با شروع زمان مرحله دوم میزان تخفیف به 10 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: مرحله اول از 28 دی ماه همزمان با سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) آغاز و تا 30 بهمن ادامه دارد و به مناسب ایام پر برکت دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نیز این مرحله اجرا می شود و همشهریان نهاوندی می توانند در این زمان با پرداخت عوارض سالیانه نوسازی، اصناف، پروانه های ساختمانی و بدهی های معوقه از تخفیف 20 درصدی استفاده کنند.

شهردار نهاوند با اشاره به مرحله دوم آغاز بهره مندی از تخفیف عوارض شهرداری نهاوند گفت: این مرحله از اول اسفند شروع و تا 24 اسفند سال جاری ادامه دارد و افرادی که در تاریخ قید شده نسبت به پرداخت عوارض سالیانه نوسازی، اصناف، پروانه های ساختمانی و بدهی های معوقه اقدام کنند از تخفیف 10 درصدی بهره مند می شوند.

شاهین فرجی فر درآمدهای شهرداری را به دو دسته درآمدهای پایدار و ناپایدار تقسیم کرد و گفت: درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها ناشی از عوارض‌های ساختمانی است که با رکود ساخت و ساز و یا تغییرات فصلی دچار نوسان و تغییر می‌شود.

فرجی فر درآمد ناپایدار شهرداری را ضعفی برای درآمدهای شهرداری ارزیابی کرد و گفت: وضعیت درآمد از رویه ثابت و مستمری برخوردار نبوده و امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای دارایی‌های ناشی از این درآمد وجود ندارد.

وی مهمترین خصیصه درآمدهای پایدار را بلندمدت و مطلوب ‌بودن آن دانست و عنوان کرد: استمرار بلندمدت درآمدها یعنی عدم نوسان و پایداری آن در بلندمدت، و مطلوب‌ بودن درآمد یعنی درآمدی که برای آیندگان ایجاد معضل و مشکل نکند.

شهردار نهاوند گفت: به طور قطع، عمران و آبادی هر شهر مستلزم تحقق برنامه‌های عمرانی و توسعه شهری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور اصلاح و توسعه معابر و بهبود محیط شهری و فضای تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و تامین دیگر نیازمندی‌های شهروندان برای دستیابی به محیطی سالم برای زندگی خود و فرزندان است.

شاهین فرجی فر ادامه داد: این امر جز با مشارکت و همکاری شهروندان محقق نمی‌شود به همین منظور از مردم در خواست می شود نسبت به پرداخت عوارض ملک خود اعم از مسکونی و تجاری اقدام و شهرداری را در خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان یاری کنند