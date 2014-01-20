آموزش صدها انگلیسی توسط داعش در سوریه/ آرزو برای انفجار کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که القاعده صدها نفر از اتباع انگلیس را در سوریه آموزش می دهد. این افراد با هدف بازگشت به کشورشان به عنوان به اصطلاح یک نیروی جهادی و تشویق به حملات تروریستی در کشورشان تحت آموزش قرار می گیرند.

یکی از این افراد که از گروه داعش جدا شده و خود را مراد می نامد در این رابطه می گوید: اتباع اروپایی و آمریکایی حاضر در سوریه که به القاعده پیوسته اند در سوریه چگونگی بمبگذاری خودروها را آموزش می بینند و سپس به کشورشان باز می گردند تا گروه های تروریستی تشکیل دهند.

وی در ادامه گفت که این افراد به حملات 11 سپتامبر و حملات لندن افتخار می کنند. مراد به نقل از یکی از اتباع آمریکایی عضو داعش اعلام کرد که وی آرزو می کند کاخ سفید را منفجر کند.

مراد آموزش هایی را که توسط گروه داعش در سوریه انجام می شود، بسیار سخت توصیف کرد. گفتنی است سرویس های اطلاعاتی انگلیس اتباع این کشور در سوریه را حدود 500 نفر اعلام کرده اند.