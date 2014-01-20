دولتمردان به نمایندگان مردم اعتماد کنند/ درخواست تذکر رئیس جمهور به همکاران دولتی به دلیل برخی اظهارنظرها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مهرداد بذرپاش نماینده تهران طی تذکری گفت: یک نفر از مشاوران رئیس جمهور که جزو خانواده ایثارگران و شهدا است در مطالبی عنوان کرده که نیمی از کسانی که به روحانی رای ندادند به دنبال قانون نبوده و از قانون شکنان حمایت کرده اند.

وی با بیان اینکه این توهین بزرگ به مردم و به شعور ملت است افزود: مردم جواب این خود برتربینی و غرور را خواهند داد همان طور که در سال 88 پاسخ داد و همان طور که در انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات دوره دوم، سوم و چهارم شهر و روستا پاسخ داد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این رویکرد که رگه های آن اخیراً در دولت دیده شده به دیکتاتوری ختم خواهد شد.

بذرپاش گفت: رگه های این رویکرد برخورد رسانه های منتقد، روند مذاکرات، عزل و نصب های سیاسی و بی دلیل، اظهار نظر درباره انحلال مجلس و اینکه لبوفروش ها اجازه اظهار نظر ندارند دیده می شود که جا دارد رئیس جمهور در این باره تذکرات لازم را به همکاران خود که زحمتکشان این دولت و نظام هستند بدهد.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه چرا مردم و نمایندگان برای مذاکره کنندگان نامحرمند اما سنای آمریکا محرم است افزود: ما در جریان هیچ یک از بندهای توافقات انجام شده نبودیم اما جا دارد همان طور که دولتمردان آمریکا به سنای خود اعتماد دارند دولتمردان ما هم به نمایندگان که منتخب ملت هستند اعتماد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر بذرپاش گفت: انتظار همه نمایندگان و بنده از آقای ترکان که دارای تجربه طولانی مدیریت در عرصه کلان مدیریت کشور بوده و از خانواده ایثار و شهادت است که دغدغه اقتدار نظام را دارد این است که نقش جدی در افزایش تعامل دو قوه ایفا کند.

وی افزود: سخنان و تصمیمات آنها نقشه کلیدی در تعامل و ارتقاء کارآیی نظام ایفا می کند، همه ما از هر سخن و کلامی که این کارایی را در معرض آسیب قرار می دهد پرهیز می کنیم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به تذکر دوم بذرپاش در خصوص اطلاع از روند مذاکرات گفت: مجلس در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد و از این منظر مسایل کلیدی نظام را رصد می کند.

ابوترابی فرد افزود: امیدوارم مسئولان از موضع قدرت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بین المللی منافع ملی را در مذاکرات به معنای واقعی حراست کرده و به دغدغه مبتنی بر اعتقاد به افزایش اقتدار نظام به ویژه در حوزه مذاکرات، توجه لازم را مبذول فرمایند.