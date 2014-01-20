برگزاری جشن ورزشکاران باستانی کار اردستان بدون حضور مسئولان / کلنگ احداث زورخانه ای که بر زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن ورزشکاران باستانی کار اردستان به همت هیئت پهلوانی و زورخانه ای اردستان در حالی برگزار شد که به تمام ادارات برای این مراسم دعوت نامه داده شده بود ولی متاسفانه مسئولین در این مراسم حضور بسیار کم رنگ داشتند.

بی تفاوتی مسئولان شهرستان و به خصوص مسئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان نیز نسبت به ورزش زورخانه ای که ریشه در دین، فرهنگ، هویت و تاریخ ما دارد باعث دلسردی جوانان این ورزش قدیمی کشورمان در شهرستان اردستان شده و جا دارد مسئولین از نسل جوان که امروزه در تیررس برنامه های تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند حمایت بیشتری کنند.

اردستان فاقد سالن زورخانه ای است و مکان مناسبی برای ورزش باستانی در این شهرستان وجود ندارد و ایجاد یک زورخانه در این شهرستان به دلیل علاقه زیاد مردم به این رشته ورزشی لازم است.

رشته باستانی و ورزش زورخانه ای در سطح دنیا شناخته شده و دارای اهمیت و جایگاه است، لذا اگر مسئولان تاکنون به اهمیت این رشته ورزشی پی نبرده اند، با شناخت بهتر و بیشتر از این رشته در جهت تقویت و حمایت از آن گام بردارند.

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رئیس هیئت زورخانه ای و پهلوانی اردستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلنگ زورخانه غدیر اردستان در سال 1387 به مناسبت عید غدیر زده و مقرر شد توسط شهرداری شهرستان تکمیل شود اما از آن زمان تاکنون ساختمان در مرحله فونداسیون متوقف شده است.

وی تصریح کرد: علی رغم اختصاص ندادن اعتبار طی دو سال گذشته به این هیئت ورزشکاران این رشته توانسته اند در این سال ها مقام های دوم و سوم در رده های نوجوان و جوانان را در استان اصفهان بدست آورند.

عزیز الله هراتی با توجه به قدمت 150 ساله این ورزش در شهرستان اردستان بیان داشت: با وجود کمبود امکانات و نداشتن فضای فیزیکی مناسب از سال 1380 تاکنون به صورت پیوسته ورزشکاران این رشته در شهرستان تمرین و در مسابقات استانی شرکت می کنند.

هراتی یاد آور شد:این در حالی است که هیئت ورزش زورخانه ای و پهلوانی شهرستان هرسال برای فراهم آوردن فضای فیزیکی مناسب برای ورزشکاران مجبور است مکان آنها را تغییر دهد.

رئیس هیئت زورخانه ای و پهلوانی اردستان از مسئولین استان اصفهان خواست تا از ورزش پهلوانی در اردستان حمایت بیشتری شود.