آمار حضور شرکتهای مازندران در بورس پایین است

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل استقبال کم شرکتها از بورس بیان داشت: بررسی ها و تحقیق در این زمینه انجام و اتاق مشاوره ای در این زمینه تشکیل شده است.

وی، تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را از مهمترین نیاز واحدها بیان کرد و گفت: بورس از جمله راههایی است که می تواند در تامین سرمایه به شرکتها کمک کند.

وی یادآورشد: خوشبختانه استقبال مردم استان از بورس مطلوب است و باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی مناسب برای حضور شرکتها در بورس شود.

جعفری یادآورشد: بخشودگی مالیات، افزایش ظرفیتها از جمله مزایای حضور شرکتها در بورس است و محصول اصلی این حضور، تامین سرمایه مورد نیاز است.

مدیر بورس منطقه ای مازندران یادآورشد: سرمایه ثابت نیاز مالی بلندمدت است و این سرمایه از طریق بورس تامین خواهد شد.

وی یادآورشد: بزرگترین خطایی که در راهبری سرمایه گذاری در استان صورت می گیرد، اینست که نیازمالی دائمی از محل منابع مالی کوتاه مدت تامین می شود.

جعفری یادآورشد: اگر مسیر راه درست انتخاب شود، بورس می تواند منابع مالی ارزان و بدون سررسید و وثیقه را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.