«جاذبه»، «12 سال یک برده» و «یخ زده» باز هم جایزه گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسم بیست و پنجمین دوره جوایز سالانه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا (PGA) که در هتل بورلی هیلتن برگزار شد، بهترین تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی، انیمیشن و تلویزیونی انتخاب و معرفی شدند.

در بخش فیلم‌های سینمایی آلفونسو کوارون و دیوید هیمن تهیه ‌کنندگان فیلم «جاذبه» و آنتونی کاتاگاس، جرمی کلاینر، استیو مک‌کویین، برد پیت و دد گاردنر تهیه‌کنندگان «12 سال یک برده» جایزه داریل اف. زانوک را به صورت مشترک دریافت کردند. این اولین باری است که در تاریخ 25 ساله اهدای این جوایز، جایزه بهترین تهیه ‌کننده سال به صورت مشترک به تهیه کنندگان دو فیلم اهدا می‌شود.

دیگر نامزدهای دریافت این جایزه عبارت بودند از: کلاهبرداری آمریکایی، یاسمن آبی، کاپیتان فیلیپس، خریداران کلوب دالاس، او، نبراسکا، نجات آقای بنکس و گرگ وال استریت.

در بخش بهترین تهیه کنندگان انیمیشن نیز کمپانی دیسنی برای تهیه «یخ‌زده» به عنوان بهترین انتخاب شد. خانواده کرود، من نفرت‌انگیز 2، حماسه و دانشگاه هیولاها دیگر رقبای این بخش بودند.

جایزه بهترین تهیه کننده فیلم مستند نیز به «ما راز می‌دزدیم: داستان ویکی‌لیکس» به تهیه کنندگی فوکس فیچرز رسید.

جوایز هر یک از انجمن‌های تخصصی سینمای آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش بینی اهدای جایزه در آن بخش در جوایز اسکار دارد. سال پیش فیلم «آرگو» که منتخب انجمن تهیه‌کنندگان در بخش تهیه بود، در اسکار نیز این جایزه را دریافت کرد.

تقریبا تمامی تهیه ‌کنندگان آکادمی اسکار عضو انجمن تهیه‌‌کنندگان نیز هستند.