به گزارش خبر نگار مهر، محمدرضا بیکی پیش از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: احداث و توسعه 11 باب ساختمان آموزشی با 63 کلاس درس و زیربنای شش هزار 301 مترمربع در دهه فجر امسال انجام می شود.

وی افزود: احداث دو باب سالن چند منظوره با 228 متر مربع زیربنا، احداث یک باب سلف سرویس با 300 مترمربع زیر بنا، بهسازی لرزه یی دو پروژه با هشت کلاس درس و 795 متر مربع زیر بنا از دیگر پروژه های افتتاحی در دهه فجر است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها را 38 میلیارد و 316 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: برای ساماندهی و اجرای سیستم تاسیسات حرارت مرکزی 45 مدرسه با 335 کلاس درس با 30 هزار 810 متر مربع زیر بنا نیز اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 308 میلیون ریال هزینه شده که این پروژه‌ها نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: از مجموع پروژه های نوسازی و تجهیز مدارس استان شش پروژه روستایی و 10 پروژه شهری است که خیرین در تعدادی از این پروژه‌ها مشارکت داشته اند.

اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار از عوارض قبوض گاز برای گرمایش مدارس استان

بیکی در ادامه بیان کرد: در سال جاری چهارمیلیاردتومان اعتبار برای ساماندهی گرمایش مدارس از عوارض قبوض گاز به اداره کل نوسازی خراسان جنوبی اختصاص یافته است که 42 درصد این اعتبار محقق شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: از محل این اعتبار 63 مدرسه با 450 کلاس درس در تمام استان با اولویت مدارس پرجمعیت روستایی و خوابگاهی در حال انجام است.

به گفته وی از محل این اعتبارات تا کنون اجرای سیستم گرمایشی 45 مدرسه به اتمام رسیده که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

تخریب و بازسازی 727 کلاس درس در استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به پروژه های ساخت مدارس در استان اظهارکرد: از ابتدای تاسیس استان تا مهر ماه سال جاری یک هزار 354 کلاس درس در 383 فضای آموزشی ساخت و تحویل شده است.

وی بیان کرد: 727کلاس درس نیزدر 116 فضای آموزشی تخریب و بازسازی شده است.

به گفته وی از ابتدای تاسیس استان تا کنون 429 کلاس درس در 53 فضای آموزشی نیز مقاوم سازی شده است.

وی افزود: در این مدت همچنین 135 فضای غیر آموزشی شامل سلف وسرویس، خوابگاه و نماز خانه توسط اداره کل نوسازی استان احداث و به بهره برداری رسیده است.

بیکی در ادامه از ساخت 26 سالن ورزشی در استان خبر داد و ادامه داد: این سالن های ورزشی بطور کامل ساخته شده و در اختیار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است.

ساخت 950 کلاس درس توسط خیرین در خراسان جنوبی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز در استان عنوان کرد: خیرین از سال 84 که اولین جشنواره برگزار شد تا جشنواره پانزدهم که فروردین 92 برگزار شد مبلغ 68 میلیارد و 780 میلیون تومان تعهد کردند.

بیکی با بیان اینکه 71 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز در استان محقق شده است، بیان کرد: با این اعتبار 950 کلاس درس در 107فضای آموزشی ساخته شده است.

وی یادآور شد: تا کنون 326 هزار مترمربع زمین نیز توسط خیرین به سازمان نوسازی مدارس خراسان جنوبی اهداء شده است.

وی از برگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در اردیبهشت ماه 93 خبر داد.

بیکی در ادامه به وضعیت اعتباری نوسازی مدارس استان اشاره و عنوان کرد: در سال 92 اعتبار نوسازی مدارس افزایش قابل ملاحضه ای داشت که از حدود 21 میلیارد تومان سال 91 به 31 میلیارد تومان در سال 92 افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از مجموع اعتبار اختصاص یافته به نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تاکنون تنها 23 درصد تخصیص یافته است.

وجود 106 پروژه نیمه تمام نوسازی و مقاوم سازی مدارس در استان

وی از وجود 106 پروژه نیمه تمام نوسازی مدارس در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 31 پروژه ملی با 150 کلاس و زیر بنای 26 هزار 190 مترمربع و 75 پروژه نیمه تمام استانی با 183 کلاس درس و زیر بنای 49 هزار مترمربع است.

وی گفت: برای انجام پروژه های نیمه تمام نیاز به اعتبار و کمک خیرین است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در خصوص ساخت مدارس در سایتهای مسکن مهر استان گفت: تا کنون 189 کلاس درسد در سایت های مسکن مهر استان ساخته شده است.

بیکی نیاز این سایتها را برای پاسخگویی ظرفیت 700 کلاس درس اعلام کرد و افزود: در کل واحد های مسکن مهر نیاز به 435 کلاس ابتدایی و 234 کلاس راهنمایی است.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن نیاز این سایت ها به کلاس درس به اعتباری بالغ بر 95 میلیارد تومان نیاز است.

وجود 1353 کلاس درس تخریبی در استان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی به اجرای طرح شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و افزود: این طرح از سال 84 توسط سازمان نوسازی مدارس در حال اجرا است.

وی گفت: بر اساس اطلاعات این طرح هم اکنون در خراسان جنوبی 9 هزار کلاس درس وجود دارد.

وی بیان داشت: در استان خراسان جنوبی هزار و 353 کلاس تخریبی و هزار و 464 کلاس نیاز به مقاوم سازی دارد.

بیکی در ادامه به وضعیت گرمایشی مدارس اشاره و بیان داشت: 70 درصد کلاس های درس خراسان جنوبی مجهز به سیستم بخاری نفتی کاربراتوری استاندار است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: مابقی کلاس ها از سیستم گرمایشی شوفاژ و بخاری برقی تابشی استفاده می کنند که سالانه هشت درصد کلاس های درس به سیستم گرمایشی شوفاز و تابشی تبدیل می شوند.