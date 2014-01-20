تایلند در چند قدمی اعلام وضعیت فوق العاده

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا گزارش داد که دولت تایلند در حال بررسی اعلام وضعیت فوق العاده همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی در بانکوک است.



این تصمیم در پی تعطیلی شماری از ادارات دولتی، مسدود شدن خیابانهای اصلی، تغییر محل کار یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند و زخمی شدن 28 نفر در پی انفجار در مسیر تظاهرات مخالفان دولت تایلند در بانکوک گرفته شد که به نیروهای امنیتی اختیار اعلام مقررات منع آمد و شد، بازداشت مظنونان بدون اتهام، سانسور رسانه‌ ها، ممنوعیت تجمع بیش از پنج نفر و ممنوعیت رفتن به مناطق را می‌ دهد.



شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.