انتخاب نام نیک برای فرزندان از سفارشات دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در چهارمین همایش مهندسی فرهنگی نام گزینی در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: اسم یک مبارزه سیاسی است، مثلا اگر مردم اسم حسین را انتخاب می کنند یعنی این که با تفکر یزیدی مخالفت دارند و پیرو مکتب حسینی هستند.

وی با بیان این که اسم بد را می شود تغییر داد ولی رفتار بد را خیلی سخت است که تغییر دهیم افزود: هویت انسان به نام گره خورده است و انسان ها با نام شناخته می شوند.

وی تصریح کرد: انسان ها با نام خود زندگی می کنند و نام خوب گویای فرهنگ حاکم بر آن خانوداه است. اما اتفاق نازیبایی که در جامعه در حال رخ دادن است این است که نام گذاری ها کمی به سمت نام گذاری های غیر اسلامی و ایرانی تغییر کرده است وما باید یتوانیم این روند ناصحیح را اصلاح کنیم .

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: جامعه ما جامعه ارزشی وولایی است و باید ظهور و بروز این ارزش ها در جامعه نمود داشته باشد.

وی با بیان این که جامعه را فقط به اسم نیک نمی خواهیم بلکه باید عمل نیک هم همراه آن باشد گفت: باید در مدرسه ودانشگاه و همه اجتماعات جامعه از فرهنگ انتخاب نام نیک سخن بگوییم و واقعا اگر روزی در جامعه برسد که اسم پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) اسم های سوم و چهارم در جامعه باشد بسیار تاسف آور است .

ولی نژاد تصریح کرد: در انتخاب اسم در قدیم بیشتر از علما مشورت گرفته می شد و باید فراوانی نام ائمه و نام های نیک را برای نسل آینده حفظ کنیم.

