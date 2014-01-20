آموزش و پرورش زنجان دچار کیفیت زدگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان ، افزود: بحث هایی در مورد قانون ، گفتگو ، زنگ انشاء موراد ی هستند که حلقه مفقوده در سازمان آموزش و پرورش است .

وی اظهار داشت: آسیب شناسی در آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ما در این سازمان تنها در یک بعد کار می کنیم و باید به تربیت عاطفی ، اجتماعی ، دینی و اخلاقی دانش آموزان توجه داشته باشیم و برای تحقق این موارد برنامه ریزی مدون را لحاظ کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: سرمایه توسعه ای در سد سازی و ساختن کاخانه نیست بلکه نیروی انسانی سرمایه توسعه ای برای کشور است که در این راستا باید به توانایی و تخصص نیروی انسانی ماهر بسیار توجه شود.

تمجیدی تاکید کرد: مسئله آموزش و پروورش باید مسئله همه مسئولان باشد و در این میان ما با چالش های فراوانی در آموزش و پرورش روبه رو هستیم که یکی از این موارد این است که در استان زنجان بیش از 34 میلیارد ریال کسری بودجه داریم و سرانه دانش آموزان و اضافه کار پرداخت نشده است.

وی افزود: وضعیت جشواره علمی و فناوری در این استان بسیار پایین است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: آموزش و پرورش زنجان از سوء مدیریت و نا کار آمدی ضربه بسیاری خورده است بنابراین باید در این سازمان چالش های فرا رو حل شود و برای توسعه کیفی و آموزشی این استان بسیار توجه شود.

تمجیدی تاکید کرد: باید جایگاه علمی استان را بالا برریم و یک ارتباط دو سویه بین دانش آموز و معلم ایجاد شود .

وی ، حضور معلمان در تشکلهای صنفی را عامل مهم در بر طرف کردن مشکل این سازمان یاد کردوگفت: معلمان باید در تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور فعال داشته باشند .

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: باید به کیفیت بخشی آموزش و پرورش توجه شود و در این راستا این سازمان ظرفیتها و پتانسیلهای لازم برای تحقق این امر مهم را دارد چرا که نیروی انسانی متخصص را در سیستم خود دارد و می تواند در پشیبرد اهداف عالیه نظام آموزشی مثمر ثمر واقع شود.