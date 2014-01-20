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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

عملیات میدانی ششمین پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان پایان یافت

عملیات میدانی ششمین پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان پایان یافت

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان از اتمام مرحله جمع آوری اطلاعات و عملیات میدانی ششمین پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حسن زاده گفت: این پیمایش به بررسی اطلاعات نگرشی و ارزشی جوانان کشور در سطوح ملی، استانی و شهرستانی می پردازد و تا سطح روستایی را نیز پوشش می دهد.

وی افزود: پیمایشهای ملی ارزشها و نگرشهای جوانان هر سه سال یکبار انجام می شود که نتایج آن در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای حوزه جوانان اعمال می شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی تصریح کرد: ششمین پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان براساس شاخصهای ساماندهی امور جوانان انجام می شود. هویت دینی، ملی و انقلابی، خانواده، اخلاق و تربیت، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، آموزش، دانش و پژوهش، بهداشت و سلامت، جمعیت و مهاجرت، مشارکت، رفاه و تامین اجتماعی، مسکن، اشتغال و مهارت آموزی، اوقات فراغت، ازدواج و طلاق، فضای مجازی، رسانه و ارتباطات، تربیت بدنی و ورزش، جرایم و آسیبهای اجتماعی و خلاقیت و ابتکار شاخصهای هفده گانه ساماندهی امور جوانان را تشکیل می دهند.

کد مطلب 2217826

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