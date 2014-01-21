يوسفعلي منيري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در پي پيشنهاد فدراسيون واليبال كشور مبني بر پذيرش ميزباني مسابقات واليبال كشور در رده سني نوجوانان و جوانان اين مسئله در هيئت مديره باشگاه مطرح و اعضاي هيئت مديره به اتفاق آرا با اين مسئله موافقت كردند.

وي افزود: باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان خراسان در راستاي برگزار هر چه بهتر اين دوره از مسابقات از همه توان و ظرفيت‌هاي موجود استفاده خواهد كرد تا بتواند ميزبان خوبي از تيم هاي سطح اول واليبال كشور باشد و با كسب تجربيان اين دوره از مسابقات در آينده ميزباني مسابقات بزرگتري را بپذيرد.

منيري با اشاره به محل اسكان تيم هاي حاضر در مسابقات مرحله نهايي واليبال كشور گفت: هشت تيم شركت كننده در رده جوانان و هشت تيم در رده سني نوجوانان در هتلي كه در جنب سالن مهران مشهد كه محل برگزاري مسابقات خواهد بود مستقر مي‌شوند تا ضمن دسترسي راحت به سالن محل برگزاري مسابقات از رفت و آمدهاي اضافه جلوگيري شود.

وي همچنين به در خواست باشگاه ميزان از فدراسيون واليبال به منظور در اختيار قرار دادن داوري‌هاي اين دوره از مسابقات به داوران بومي خراسان رضوي اشاره و اظهار كرد: علاوه بر نماينده فدراسيون دو داور خوب كشورمان از تهارن به اين مسابقات اعزام خواند شد تا قضاوت بازي هاي تيم ميزبان را بر عهده بگيرند و داوري الباقي مسابقات با موافقت فدراسيون واليبال كشور بر عهده داوران بومي خراسان رضوي خواهد بود.

سخنگوي باشگاه فرهنگي ورزشي ميزان بيان كرد: مسابقات واليبال جوانان كشور از 11 بهمن ماه تا 15 بهممن ماه جاري به صورت گروهي و در دو گروه چهار نفره در سالن مهران مشهد برگزار خواهد شد.

وي افزود: تاريخ برگزاري مسابقات نوجوانان هنوز قطعي نشده كه پس از قطعي شدن تاريخ برگزاري مسابقات واليبال در رده سني نوجوانان، اطلاع رساني خواهد شد.

ميزان خراسان در اين دوره از مسابقات در رده سني جوانان و نوجوانان حضور خواهد داشت.

نمايندگان خراسان رضوي در مسابقات مرحله نهايي مسابقات واليبال كشور پش از توانسته بودند با اقتدار مجوز حضور در مرحله پاياني مسابقات واليبال كشور را دريافت كنند.