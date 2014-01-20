خیرین چنارانی 87 جهیزیه به نوعروسان اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کوثری ظهر دوشنبه در مجتمع فرهنگی بعثت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تعداد 87 نفر جهیزیه به مبلغ 735 میلیون ریال با همت و کمک خیرین شهرستان و اعتبارات استانی تهیه و به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.

وی افزود: تعداد 120 نفر نو عروس جهت اهدا جهیزیه و شروع زندگی در نوبت دریافت جهیزیه از کمیته امداد امام خمینی چناران هستند.

مدیر کمیته امداد چناران گفت: نوعروسان ضمن گذراندن دوره های آموزشی ویژه نوعروسان در زمینه های اعتقادی ؛ اجتماعی ؛ بهداشت روانی و فردی به خانه بخت می روند.

وی افزود: تعداد 120 نوعروس در نوبتند که از این تعداد 90 نفر از ایتام و 6 نفر از مددجویان سید تحت حمایت امداد می باشند.

وی همچنین اشاره به طرح پژوهشی بررسی تاثیر خدمات ازدواج بر دوام زندگی زوج‌های تحت حمایت امداد از سال 91 به بعد توسط حوزه مشاوره فرهنگی چناران خبر داد و گفت: میزان طلاق در خانواده های تحت پو.شش این کمیته صفر است.

کوثری بیان کرد: امام جمعه چناران نیز با مشارکت در این فعالیت نیکوکارانه هزینه جهیزیه یک نفر از نوعروسان سید تحت حمایت امداد را متقبل شد و خیرین بیش از 52 میلیون ریال وسائل جهیزیه و کالا اهدا کردند.