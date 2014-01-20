19 کمیته در راستای برگزاری مراسم دهه فجر در سیستان و بلوچستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی صبح دوشنبه درجلسه هماهنگی ستاد دهه فجر استان در استانداری اظهار داشت: مراسم گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان با تشکیل 19 کمیته به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه‌های تدارک دیده شده و با حضور و مشارکت آحاد مختلف مردم و دستگاه های اجرایی پیگیری خواهد شد.

وی اجرا و برگزاری جشن های مردمی انقلاب در مساجد و تالارهای عمومی استان و همچنین گردهمایی اندیشمندان شیعه و سنی سراسر کشور را از مهمترین برنامه های ایام دهه فجر در استان عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: به همین مناسبت برنامه های فرهنگی و معنوی متنوعی از جمله دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و غبار روبی گلزار شهدا با حضور گروه های مختلف مردم و مسئولان اجرایی برنامه ریزی و پیش بینی شده است.

وی گفت: در این ایام فرخنده همچنین از دانشنامه فرهنگ و تمدن استان رونمایی خواهد شد و بیش از 15 هزار جلد کتاب توسط نهاد کتابخانه‌های استان بین مراکز علمی و کتابخانه های استان توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: همانطور که اصل وقوع انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان بوده است امسال نیز آحاد مختلف مردم با حضور در مراسم باشکوه 22 بهمن باری دیگر حضور حماسی و همیشگی خود را در دفاع از انقلاب با وجود تمام فشارهای خارجی به نمایش خواهند گذاشت.