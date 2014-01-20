آرم ترافیک روزانه فردا فروخته نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وضعیت هوای بسیاری از کلانشهرهای کشور و تشدید آلودگی هوای پایتخت و در راستای فرهنگ‌ سازی و مشارکت همگانی در این زمینه و كمك به كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي، تمامی مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، روز سه شنبه، یکم بهمن، از حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد.

بر همین اساس آرمهای طرح ترافیک روزانه در روز سه شنبه یکم بهمن به فروش نمی رسد.

هفته هوای پاک امسال با شعار انرژی پاک، مسئولیت اجتماعی، آسمان آبی از 29 دی ماه امسال آغاز شده و تا 6 بهمن ماه ادامه دارد.

سومین روز از این هفته با عنوان روز بدون خودرو نامگذاری شده است.