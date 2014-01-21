تمایل 70 درصد کاربران تلفن هوشمند برای خرید آنلاین 

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی IDC نشان می دهد که 69 درصد از افراد مورد بررسی تلفن هوشمند را ابزار ضروری برای خرید و عاملی برای تحول تجربه خرید می دانند.

این نظرسنجی نشان داده است از هر 10 نفر مورد بررسی 7 نفر قیمت ها را با استفاده از تلفن های هوشمند چک می کنند.

همچنین از بین افراد مورد مطالعه، از هر 10 نفر ، پنج نفر اعلام کردند روزنامه و نشریات را با تلفن هوشمند خود بررسی می کنند.

این تحقیقات نشان داده است امسال در مقایسه با سال گذشته، از هر سه نفر یک نفر خرید آنلاین بیشتری نسبت به خرید از فروشگاه های خرده فروشی داشته است.

محققان فعالیت های نرم افزاری و شبکه موبایل 10 هزار کاربر تلفن هوشمند را در طول فصل خرید تعطیلات سال نو میلادی 2014 مورد بررسی قرار داده و دریافتند آمازون با بیشترین دسترسی مشتریان به اپلیکیشن خود در بالای این فهرست قرار گرفته و فروشگاه های خرده فروشی پس از این فروشگاه اینترنتی قرار گرفته اند.

آلن فرومن معاون و مشاور بخش "بررسی رفتار خریدار جهانی" در IDC گفت: تلفن هوشمند در بطن زندگی مردم جای دارد و داده ها نشان می دهد که برای تعداد چشمگیری از افراد، تلفن هوشمند یک ابزار خرید ضروری محسوب می شود.