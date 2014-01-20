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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

ورلد تریبون:

القاعده 70 آمریکایی را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است

القاعده 70 آمریکایی را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد که القاعده 70 شهروند آمریکایی را برای اقدامات تروریستی در سوریه به کار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد تریبون، سرویس های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی اعلام کردند: القاعده دستکم 70 نفر از اتباع آمریکا را برای جنگ با نظام بشار اسد در سوریه به کار گرفته است.

دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اخیرا فاش کردند که القاعده شهروندان آمریکایی را در داخل و خارج این کشور جذب خود می کند و از آنها به ویژه کسانی که پیشینه اسلامی دارند برای اعزام به کشورهای بحرانی همچون سوریه و یمن استفاده می کند.

"جیمز کومی" رئیس "اف.بی.آی" با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر بر روی این موضوع متمرکز هستیم تا شهروندان آمریکایی که جذب القاعده شده اند را شناسایی کنیم.

در همین راستا پیش از این رسانه های خارجی گزارش داده بودند القاعده صدها نفر از اتباع انگلیس را در سوریه آموزش می دهد و این افراد برای جنگ با نظام بشار اسد و انجام حملات تروریستی در کشورهای غربی آماده می شوند.

کد مطلب 2217945

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