37 درصد پست های استان قزوین بلاتصدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در استانداری قزوین با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات اظهارداشت: در سال گذشته موفق شدیم یک هزار مورد مجوز استخدام در استان دریافت کنیم که این افراد در برنامه پنجم توسعه جذب دستگاه های اجرایی خواهند شد.



وی افزود: 500 مجوز هم برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی دریافت شده که 455 نفر جذب ادارات شدند.



استخدام 232 فرزند شهید در ادارات استان



درافشانی بیان کرد: در استخدام های جدید 232 فرزند شهید و جانباز خارج از آزمون و بر اساس سهمیه پذیرفته شده اند که کارهای اداری آنها پایان یافته است.

این مسئول بیان کرد: 548 نفر هم در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند که در حال طی مراحل قانونی هستند که در صورت ابلاغ اعتبارات به استان در مشاغل پذیرفته شده مشغول خدمت خواهند شد.



وی گفت: اداره بهزیستی استان با جذب 105 نفر بیشترین و اوقاف و پایانه ها با دو نفر کمترین سهم را در جذب نیروهای جدید خواهند داشت.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین یادآورشد: در این آزمون حدود هفت هزار نفر شرکت کردند که با جذب سه برابر ظرفیت در مرحله اول مراحل قانونی طی شد که در نهایت 548 نفر به عنوان اعضاء اصلی و ذخیره انتخاب شدند که برای هر نفر به طور میانگین هر ماه یک میلیون تومان اعتبار و سالانه حدود 12 میلیارد تومان تزریق اعتبار لازم است.



وی تصریح کرد: از مجموع 43 دستگاه اجرایی که متولی تامین نیروی انسانی آن هستیم تاکنون 30 دستگاه به روز رسانی شده اند و تعداد پست های استان هم 11 هزار و 792 مورد در برنامه پنجم بود که در سال اخیر این پستها به 12 هزار و 730 پست افزایش یافته است.



37 درصد مشاغل استان بلاتصدی است



درافشانی گفت: با افزایش 907 پست جدید در پی تغییرات تقسیمات کشوری، اضافه شدن شهرستان و شهرهای جدید و ادغام وزارتخانه ها و نیازهای جدید در حال حاضر هفت هزار و 932 شغل با تصدی و چهار هزار و 741 پست بلاتصدی است.



این مسئول اظهارداشت: در حال حاضر 37 درصد پستهای دستگاههای اجرایی استان بلاتصدی است که با افزایش بیش از 907 شغل جدید امیدواریم با تامین اعتبار و چذب یک هزار نیروی جدید حدود شش درصد از پستهای بلاتصدی کاهش یابد.

درافشانی ارزیابی دستگاههای اجرایی برای جلب رضایت عمومی را از دیگر برنامه های این معاونت ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح که همه ساله در دستگاههای اجرایی انجام می شود میزان رضایت مندی ارباب رجوع از خدمات ادارات بررسی و ارزیابی می شود.



وی گفت: با استفاده از ظرفیت رسانه های گروهی استان لازم است اطلاع رسانی مناسبی از دستگاههای اجرایی صورت گیرد تا مردم نسبت به وظایف و عملکرد هر اداره بیشتر آشنا شده و قضاوت در خصوص خدمات را بدرستی انجام دهند.



درافشانی یادآورشد: این طرح از اول بهمن به مدت یک ماه در استان آغاز می شود که با استقرار ارزیابان در ورودی هر اداره حدود هفت هزار فرم نظرسنجی توسط مراجعان تکمیل شده و جایگاه خدمات رسانی آن دستگاه مشخص می شود.



وی افزود: خوشبختانه این طرح از سال 82 در استان با جدیت اجرا می شود و توانسته ایم در این زمینه در رده استانهای شاخص کشور مطرح شویم لذا از مردم انتظار داریم ضمن مشارکت جدی و پاسخگویی به سوالات مطرح شده زمینه آسیب شناسی موانع خدمت رسانی مطلوب به مردم را فراهم کنند.



درافشانی تصریح کرد: میزان اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی، خوش بینی و انتقاد آنها، موانع و مشکلات در ارزیابی مورد توجه قرار می گیرد و ارزیابی مدیران هم با توجه به این فرمها صورت خواهد گرفت.



این مسئول اظهارداشت: در سال قبل بر اساس نظرسنجی ها ادارات امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و تامین اجتماعی بیشترین رضایت مندی مردمی را جلب کردند که واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان، توانمند سازی و آموزش کارکنان و تکریم ارباب رجوع از محورهای ارزیابی دستگاههای اجرایی است.

اصلاح امور و کوتاه کردن زمان خدمت رسانی در اولویت است



درافشانی اظهارداشت: با اجرای طرح های ارزیابی بدنبال مچ گیری از دستگاهها نیستیم بلکه درصددیم با اصلاح روند کارها، نسبت به شناسایی موانع و مشکلات خدمت رسانی مطلوب، کوتاه کردن زمان خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت آنها اقدام کنیم.



احداث 32 دفتر جدید پیشخوان در استان



درافشانی از فعالیت 277 دفتر پیشخوان شهری و روستایی در استان خبرداد و گفت: برای کوچک سازی دولت واگذاری برخی از خدمات دستگاههای اجرایی به دفار پیشخوان ضروری است و از ملاک های ارزیابی مدیران هم محسوب می شود که در این راستا امسال 32 دفتر جدید دیگر در استان راه اندازی خواهد شد.



وی بیان کرد: 210 دفتر پیشخوان در روستاها و 67 دفتر در شهرها تاسیس شده و بیش از 116 نوع خدمت مختلف را به مردم ارائه می کنند که این کار به روان سازی امور و کاهش مراجعات مردمی به ادارات و چابک سازی دولت هم کمک کرده است.



درافشانی اظهارداشت: در سال گذشته با فراخوان عمومی 600 نفر برای ایجاد دفاتر پیشخوان ثبت نام کردند که با توجه به نیازسنجی صورت گرفته تعداد 32 دفتر برای شهرهای اطراف و مناطق پونک، شهرک مهرگان احساس نیاز شد که مراحل تائید صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون در حال انجام است.

این مسئول گفت: تلاش می کنیم از ظرفیت موجود بخش خصوصی برای واگذاری برخی کارها و چابک سازی و کوچک سازی دولت بخوبی استفاده کنیم که خوش بختانه هر چند دفاتر پیشخوان نوپا و جدیدالتاسیس هستند اما با فرهنگ سازی مناسب در مرحله خوبی از پذیرش مسئولیتهای دولتی هستند که با رویکرد مردم به آنها امیدواریم کارها با سرعت و رضایت مندی بیشتری انجام شود.



بررسی 54 طرح پژوهشی



درافشانی توجه به پژوهش و تحقیق را در استان مهم دانست و اظهارداشت: با توجه به تکلیف هزینه شدن یک تا سه درصد بودجه دستگاههای اجرایی به پژوهش و تحقیق لازم است مدیران دستگاهها به این موضوع توجه کنند که در صورت عدم تخصیص این بودجه به پژوهش اعتبار یاد شده به خزانه بازخواهد گشت و در جای دیگر قابل استفاده نیست.



وی افزود: سالانه حداقل حدود یک میلیارد و حداکثر سه میلیارد تومان اعتبار برای امور پژوهشی در استان هزینه می شود که امسال 54 طرح پژوهشی به کارگروه استان رسیده که یک میلیارد و 100 میلیون توان درخواست اعتباری دارد که در دست بررسی است و در بهمن ماه مصوب خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین اظهارامیدواری کرد در سال آینده توجه به پژوهش و تحقیق در دستگاههای اجرایی از پشتیبانی بهتری برخوردار شود.