مسکن مهر سال تحصیلی آینده با مشکل تامین فضای آموزشی مواجه است

محمد حسین ترابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: کمبود مدرسه در پروژه های مسکن مهر همواره یکی از مشکلات جدی اجرای این طرح بود و در حال حاضر نیز کمبودهای بسیاری در سایت های مسکن مهر وجود دارد.

وی افزود: این در حالی است که مرداد و شهریور سال آینده قرار است تعدادی دیگر از خانه های مسکن مهر به بهره برداری برسد که با این وضعیت برای سال تحصیلی آینده با مشکلات جدی در حوزه تامین فضای آموزشی مواجه هستیم.

ترابی زاده تصریح کرد: در شهرک‌هایی که در جوار کلان‌شهرها احداث شده‌اند و جمعیت در حال ساکن شدن است، این پروژه‌ها با نیاز جدی فضای آموزشی مواجهند، اما اعتبار لازم هنوز برای تامین فضای آموزشی و ساخت مدرسه اختصاص داده نشده است و تا زمانیکه اعتبار نباشد، ما نمی توانیم کاری از پیش ببریم.

به گفته وی، اعتبارات ساخت فضاهای آموزشی مدارس این پروژه‌ها باید از محل اعتبارات استانی و مسکن و شهرسازی استان تامین شود، اما هنوز اعتبار جدیدی تامین نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر کمبود سیستم های گرمایشی به ویژه در مدارس شهر جدید پردیس گفت: هنوز چنین گزارشی به ما داده نشده است، اما اگر اسم و مشخصات کامل مدارس داده شود، قطعاً به سیستم های گرمایشی این مدارس رسیدگی می شود. آموزش و پرورش با وجود کمبود فضاهای آموزشی در مسکن مهر اما اجازه نداده است دانش اموزی از تحصیل محروم شود و تلاش ما این بوده که فضای آموزشی را تامین کنیم.

معاون فنی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: ما همچنان نگران سال تحصیلی آینده در پروژه‌های مسکن و شهرهای جدید هستیم و بارها نگرانی خود را به مراجع تصمیم‌گیر در کشور منعکس کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر پیش از این نیز مرتضی رئیسی، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفته بود: در پروژه های مسکن مهر به تعداد 28 هزار کلاس درس نیاز است که تاکنون تنها 10 درصد آن ساخت و تجهیز شده است.

او هشدار داده بود که براساس پیش بینی های انجام شده اگر همه متقاضیان مسکن مهر در خانه های خود سکونت کنند، نیازمند ساخت 28 هزار کلاس درس در این پروژه ها هستیم که تاکنون تنها 10 درصد آن تامین شده اند. از سوی دیگربرای ساخت هر کلاس درس نیازمند 60 میلیون تومان اعتبار هستیم و چنانچه بودجه لازم اختصاص داده شود، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به ساخت و تجهیز کلاسها می کنیم.