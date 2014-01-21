هشدار به صنوف کیش برای رعایت موارد بهداشتی در ماههای پایانی سال

حمیدرضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بهداشتی در جزیره کیش و آمادگی این جزیره برای حضور گردشگران در روزهای آخر سال بیان داشت: مرکز توسعه کیش درحوزه سلامت مردم در بخش های دولتی و خصوصی با احدی تعارف نداشته و با متخلفان در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد کرد.

رضانیا تصریح کرد: در حوزه سلامت مردم سربازان پیش رو خط مقدم جبهه سلامت هستیم و تمامی نیروهای ما در معرض تهدید تمام بیماریهای خطرناک واگیردار هستند و شبانه روز تلاش و فعالیت می کنند تا مردم حق و حقوق خود را بشناسند و از مرکز توسعه سلامت کیش خواسته های خود را طلب کنند.

وی افزود: این مردم هستند که باید به هنگام رفتن به هتل ها، رستوران ها و صنوف مختلف عرضه مواد غذایی و بهداشتی ما را مورد قضاوت قرار بدهند که ما در کجا خوب کار می کنیم و در کجا بد کار می کنیم تلفن گویای من شبانه و روز در خدمت مردم کیش و گردشگران است.

مسئول مرکز توسعه سلامت گفت: ما امروز با کمبودهایی روبرو هستیم و انتظارمان از مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش این است مرکز توسعه سلامت را حمایت و کمک کند تا این کمبودها رفع بشوند با این حال در جلسات متعدد با همکاران یک تیم نظارتی را در ساعات غیر اداری تشکیل دادیم که علاوه بر نظارت صنوف بر کار نظارت کارشناسان خودمان نیز بصورت عمومی نظارت کنیم.

رضانیا خاطرنشان کرد: کلیه صنوف موظف هستند تا در طول ماههای پایانی سالجاری و حداکثر تا 20 اسفندماه که حجم مسافران و گردشگران از اقصی نقاط ایران و خارج به کیش افزایش پیدا می کند استانداردهای لازم را داشته باشند.

دکتر رضانیا بیان داشت: پیرو درخواست و تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ما تا پایان امسال گشت های ویژه بهداشت را ساماندهی و احیا خواهیم کرد و شکایات مردمی نیز ظرف یکساعت ارزیابی، بررسی و کارشناسی خواهد شد.

وی در بحث توریست سلامت گفت: در سال 1374 شروع شده و پس از آن متوقف شده بود اما امروز مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش با جدیت پیگیری و به بدنبال آن است ما نیز در مرکز توسعه سلامت این موضوع را دردستورکار قراردادیم ودر شورای بهداشت جزیره مطرح شد تا پس ازشناخت شاخص ها و رفع نقاط ضعف با توکل به خداوند متعال به برند سلامت در جزیره برسیم.

دکتر رضانیا افزود: باید در حوزه توریست سلامت زیرساخت های لازم نیز فراهم و توسعه و گسترش پیدا کنند تا بازرسان سازمان بهداشت جهانی از جزیره کیش بازدید کنند و ما از هم اکنون با تمامی توان و قدرت بیشتر در راه اهداف عالیه کیش گام های بلند و خوبی برداشته شده است و با بازبینی و دستورالعمل های جدید و تغییر و تحولات در ستاد مرکز توسعه سلامت همراه با فراهم کردن امکانات فیزیکی و کارشناسان، پایش و ارزشیابی را در ستاد کارشناسی انجام و از نیروهای با تجربه استفاده خواهیم کرد.

وی به ورود قانونی و غیرقانونی کالا به کیش اشاره کرد و گفت: ورود کالاهای قانونی از گمرک از یک سو و بارهای مسافری، ته لنجی، قاچاق از سویی دیگر وارد کیش می شود که ما فقط در عرضه نظارت و وارد عمل می شویم و با اطلاع رسانی مردم و مشاهده ستاد نظارت ما تمامی کالاهایی که فاقد استانداردهای لازم باشند جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

رضانیا مطرح کرد: سازمان بهداشت جهاني در چهل و يكمين اجلاس خود در سال 1988 در ژنو ريشه كني بيماري فلج اطفال را به تصويب رساند و كليه كشورها را موظف کرد تا سال 2000 اين ويروس را ريشه كن کند اين ابلاغيه و استراتژي هاي آن موجب شد كه در سال 2001 فقط در 3 كشور افغانستان و پاكستان و نيجريه اين بيماري را گزارش بدهند و در 125 كشور اين بيماري بطور كامل حذف شده است.

سرپرست مرکز توسعه سلامت کیش گفت: خوشبختانه به همت تلاش گران عرصه بهداشت و درمان از سال 2001 خوشبختانه موارد قطعي فلج اطفال در ايران مشاهده نشده است.

دکتر رضانیا افزود: به دليل اينكه ايران در مجاورت 2 كشور افغاستان و پاکستان قرار دارد که با شيوع بالاي موارد فلج اطفال روبرو هستند و همچنین به علت تردد مهاجرين و اتباع اين كشورها به کشورما عمليات ايمنسازي تكميلي در 40 شهرستان مرزي و پرخطر كشور كه شامل دانشگاههاي سيستان و بلوچستان، زابل، جيرفت، كرمان، هرمزگان و خراسان جنوبي است در طي 2 مرحله به فاصله 6-4 هفته در دي و بهمن ماه هر ساله برگزار می شود.

سرپرست مرکزتوسعه سلامت کیش با اشاره به اینکه بيماري فلج اطفال بيماري است كه بيشتر كودكان زير 15 سال را مبتلا مي نمايد واين ويروس سيستم عصبي نخاعي را مبتلا و فرد را تا پايان عمر فلج مي نمايد اظهار کرد: با لطف پروردگار متعال و به همت كيشوندان گرامي و نهادها و سازمانهاي ذيربط و تلاش گران عرصه بهداشت و درمان نوبت اول عمليات ايمنسازي تكميلي فلج اطفال با موفقيت در جزیره کیش به پايان رسید که مرحله اول اين طرح در جزيره كيش همزمان با ديگر مناطق مرزي و پرخطر كشور از 21 دی ماه شروع و تا 25 دی ماه به پايان رسيد.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: در عمليات ايمن سازي كه بصورت خانه به خانه انجام پذيرفت مجموعاً 35 تيم سيار دونفره ، 9 تيم ثابت تك نفره ، 15 نفر نيروي پشتيبان ، 6 راننده و 7 ناظر و مسئول طي 5 روز به فعاليت مشغول بودند و بالغ بر 170 نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم در اين طرح مشاركت کرده اند .

