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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۶

درخواست باقرزاده در مجمع کمیته ملی المپیک

درخواست باقرزاده در مجمع کمیته ملی المپیک

رئیس فدراسیون شمشیربازی در جریان مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک از مسئولان حاضر خواست تا به مشکل بازنشسته ها برای حضور در عرصه ورزش رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک و پیش از آغاز رای گیری برای انتخاب دبیرکل فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی طی صحبتهایی کوتاه خواستار رسیدگی به بازنشستگان شد

وی که از کاندیداتوری ریاست انصراف داده اظهار داشت: اگر ژاک روگ در سن 80 سالگی از عرصه ورزش کنار رفت فقط به خاطر بیماریش بود نه سن و سالی که داشت. در تمام فدراسیونهای بین المللی روسا کمتر از 60 سال ندارند اما به خاطر تجربه بالایی که از کار برخوردارند مشغول به کارند.

این کاندیدای هیات اجرایی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور ما بازنشستگان با منع قانونی برای حضور در عرصه ورزش و انتخابات مواجه هستند. من از آقای گودرزی و رئیس جدید کمیته ملی المپیک می خواهم به مشکل بازنشستگان رسیدگی کنند تا آنها بتوانند بیش از این در ورزش مثمر ثمر باشند.

 

کد مطلب 2218006

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