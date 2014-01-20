تدوین دو مستند "گاماسیاب رود ماد" و "از زرامین تا کنگاور" نهاوند پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شهبازی بعدازظهر دوشنبه در جمع کارگردان و دیگر عوامل تهیه کننده این دو مستند تاریخی و طبیعی نهاوند در اداره هلال احمر شهرستان نهاوند اظهار داشت: بهمن ابراهیمی کارگردان و تهیه کننده شبکه استانی همدان مسئولیت کارگردانی و تدوین دو برنامه مستند در خصوص نهاوند با نامهای "گاماسیاب رود ماد" و "از زرامین تا کنگاور" را بر عهده داشته است.

شهبازی گفت: این مستند ها در راستای معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخ نهاوند تولید شده و محور آنها سرابهای گاماسیاب و گیان است که نقش مهمی در توسعه و آبادانی شهرستان نهاوند و برخی از نقاط غرب کشور داشته اند و هر دو از لحاظ تاریخی نیز مورد توجه و اهمیت قرار دارند.

وی ادامه داد: این مستند ها نگاهی گردشگرانه و توریستی به شهرستان نهاوند و جاذبه های ویژه طبیعی تاریخی آن دارند که در آن به موضوعاتی همچون سرابهای گاماسیاب، گیان، کنگاور کهنه، فارسبان و موضوعات پیرامون آنها پرداخته شده و همچنین تاریخ بناهای تاریخی شهر نهاوند و جلوه هایی از معیشت مردم جزء دیگر موضوعات این دو مستند هستند.

رئیس اداره هلال احمر شهرستان نهاوند عنوان کرد: این مستند ها به منظور پخش از شبکه های سراسری و شبکه استانی همدان و در مدت زمان 45 دقیقه ای تهیه شده اند و کار پژوهش و کارشناسی آنها بر عهده اداره میراث فرهنگی و گردشگری و اداره هلال احمر شهرستان نهاوند بوده است.

محمد تقی شهبازی بیان داشت: عملیات تصویر برداری و ضبط این دو مستند از مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و 14 ماه طول کشیده که سعی شده از زوایای مختلف ناگفته های جدیدی در مورد تاریخ و جاذبه های گردشگری و توریستی شهر نهاوند به تصویر کشیده شود.

شهبازی در ادامه گفت: موقعيت ويژه جغرافيايي نهاوند به لحاظ آب و هوا و کوه هاي مرتفع باعث بارش هاي نسبتاً مناسبي در سطح شهرستان شده است به گونه اي که اين شهرستان به عنوان سرچشمه اصلي بزرگترين رود کشور يعني کرخه است و به واسطه آب فراوان به شهر سراب ها معروف شده است.