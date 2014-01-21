اردلان امیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های این بخشداری در دهه فجر پرداخت و اظهار داشت: در دهه مبارک فجر چندین طرح عمرانی و خدماتی در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان گناوه افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بخشدار مرکزی شهرستان گناوه گفت: از جمله این طرح ها می توان به گاز رسانی به روستای مال قائد با هزینه یک میلیارد و100میلیون تومان، افتتاح خانم عالم روستای فخرآوری با هزینه 30 میلیون تومان، افتتاح دفتر دهیاری روستای محمد صالحی با هزینه 35 میلیون تومان و افتتاح خیابان علی ابن ابی طالب (ع) روستای مال قائد با هزینه 200 میلیون تومان اشاره کرد.

امیرزاده با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای این بخش ادامه داد: در دهه فجر شاهد افتتاح چندین طرح هادی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان گناوه با اعتبار 800 میلیون تومان خواهیم بود.

اضافه شدن 3 دهیاری به شمار دهیاری های بخش مرکزی گناوه

وی از اضافه شدن 3 دهیاری به شمار دهیاری های بخش مرکزی گناوه خبر داد و اضافه کرد: تعداد دهیاری های بخش مرکزی شهرستان گناوه با اضافه شدن دهیاری گشویی، تل تل و چم شهاب از 13 به 16 دهیاری افزایش یافت که در دهه فجر راه اندازی می شوند و احکام دهیاران آنها نیز صادر شده است.

امیرزاده بیان داشت: در روستاهای بخش مرکزی شهرستان گناوه نیز همگام با سراسر کشور جشن های پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه هر چه بیشتر برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی مختلف و متنوع به مناسبت دهه مبارک فجر در روستاهای بخش مرکزی برگزار خواهد شد و مردم روستاها در برگزاری این برنامه ها نقش محوری دارند.

بخشدار مرکزی شهرستان گناوه در پایان گفت: تعداد روستاهای دارای دهیاری و شورای اسلامی در بخش مرکزی 17 روستا، تعداد کل روستاهای بخش 40 روستا و جمعیت این بخش نیز بیش از 18 هزار نفر است.