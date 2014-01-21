به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساخته بلند سینمایی کیارش اسدی زاده در بخش مسابقه جهان سی و هفتمین جشنواره بین المللی گوتنبرگ به نمایش درمیآید. این رویداد از 3 تا 12 بهمن ماه برگزار می شود و در بخشی از این جشنواره آثار اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران نیز مرور میشود.
«گس» اولین ساخته بلند سینمایی کیارش اسدیزاده است که در آن احسان امانی، رویا جاویدنیا، صابر ابر، شبنم مقدمی، پانتهآ پناهیها، محمدرضا غفاری و بهاران بنی احمدی بازی میکنند. این فیلم سال گذشته در جشنواره بینالمللی فجر به دلیل مشکلات ممیزی نتوانست وارد بخش مسابقه شود و هنوز امکان اکران در ایران را پیدا نکرده است.
این فیلم همچنین چندی پیش در جشنواره بین المللی رم جایزه بهترین بازیگر را دریافت کرد که البته این جایزه به گروه بازیگران این اثر تعلق گرفت.
گذشته (اصغرفرهادی) پرده (کار مشترک کامبوزیا پرتوی و جعفر پناهی) قاعده تصادف (بهنام بهزادی) گس (کیارش اسدیزاده) دربند (پرویز شهبازی) پنج فیلم بلندی هستند که از سینمای ایران در بخشهای گوناگون جشنواره فیلم گوتنبرگ نمایش داده میشوند.
نظر شما