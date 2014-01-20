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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

شکارچی غیرمجاز در جریان درگیری مسلحانه با محیط بانان تندوره کشته شد

شکارچی غیرمجاز در جریان درگیری مسلحانه با محیط بانان تندوره کشته شد

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران گفت: روز گذشته (یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۹) گروهی از شکارچیان غیرمجاز وارد پارک ملی تندوره شده و در جریان درگیری مسلحانه با محیط بانان متاسفانه یکی از شکارچیان هدف گلوله قرار گرفته و کشته می شود.

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شکارچیان غیرمجاز که از صبح دیروز وارد پارک شده بودند، حوالی غروب و پس از شکار یک راس قوچ وحشی درحال خروج از منطقه با محیط بانان مواجه می شوند.

به گفته وی، شکارچیان بدون توجه به فرمان ایست محیط بانان شروع به فرار کرده و محیط بانان نیز پس از صدور فرمان ایست، اقدام به تیراندازی هوایی می کنند.

هوشمند اظهار داشت: شکارچیان غیرمجاز که پنج نفر و ۳ نفر از آنان مسلح بوده اند، شروع به تیراندازی بسوی مامورین کرده  و با شلیک متقابل محیط بانان یکی از شکارچیان هدف گلوله قرار می گیرد.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: محیط بانان در آستانه تاریکی هوا و شرایط مه آلود، متوجه زخمی شدن شکارچی نشده  و چهار نفر از شکارچیانی که مجروح را همراهی میکرده اند، شکارچی زخمی را به همراه خود از منطقه خارج می کنند.

وی افزود: متاسفانه شکارچی مجروح به دلیل خونریزی زیاد و پیش از رسیدن به مراکز درمانی فوت می کند.

کد مطلب 2218106

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