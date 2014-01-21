حجت‌الاسلام رحیم خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه فعالیت‌های قرآنی در روستاها و مناطق محروم استان طرح آموزش قرآن اجرا می‌شود.

وی اجرای این طرح را در سه بخش آموزشی سطح روخوانی، مفاهیم و حفظ جزء 29 قرآن بر شمرد و گفت: این آموزش‌ها از محل اعتبارات استانی اجرایی می‌شود.

کارشناس مسئول دارالقران الکریم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: اهداف طرح شامل توسعه فعالیت‌های قرآنی به روستاها و مناطق محروم، افزایش اطلاعات قرآنی آحاد جامعه است.

حجت الاسلام خطیبی گفت: اجرای این طرح از اول آذر ماه آغاز شده و در حال حاضر نیز اجرای آن ادامه دارد.

وی عنوان کرد: این طرح درقالب آموزش و مسابقه در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها و روستاهای خراسان رضوی و تشکل های قرآنی اجرا می‌شود.