تخلفات واحدهای صنفی باید با قاطعیت و حساسیت بیشتر رسیدگی شود

جلال الدین محمد شکریه در گفتگو با خبرنگار مهر رسیدگی دقیق به شکایات و گزارش های مردمی را از اهداف مهم طرح های نظارتی دانست و افزود: تخلفات صنفی و غیر صنفی باید با حساسیت بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین از ساماندهی افزون بر10 هزار بازرس افتخاری با هدف نظارت کیفی بر بازار از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خبر داد و اظهارداشت: این بازرسان افتخاری کمک حال بازرسان سازمان و مجامع صنفی هستند.

رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه بطور متوسط 95 تا 100 هزار واحد صنفی در استان به فعال مشغول هستند، گفت: اصناف نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی جامعه دارند.

وی اظهارداشت: در طول تاریخ این مرز و بوم اصناف با پایبندی به اصول و ارزش های دینی كارنامه و نام درخشانی را از خود برجای نهاده و همواره با مولفه های ارزشی مانند امانت، انصاف و عدالت شاخص بوده اند.

شکریه افزود: اصناف متعهد كشور در كنار پرداختن به فعالیت های اقتصادی و كسب و كار همواره در مسائل روز كشور و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نقش آفرینی كرده اند.

وی در ادامه اصناف را یكی از پیشروترین اقشار جامعه در تمام تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام اسلامی عنوان كرد و یادآورشد: در طول پربرکت انقلاب، اصناف همیشه در خط مقدم بوده است.