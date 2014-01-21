درخشش کشتی گیر همدانی در مسابقات قهرمانی کشور

قاسم ربيعيان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: كشتي گيران آزادكار همداني که در رده سني بزرگسالان براي شركت در مسابقات قهرماني كشور به تنكابن اعزام شده بودند در نتیجه تیمی هفتم شدند.

دبير هيئت كشتي استان همدان افزود: در اين دوره از مسابقات در وزن 57 كيلوگرم محمد سلطاني، در وزن 61 كيلوگرم حسين شادي، در وزن 65 كيلوگرم بهروز بلاغي و در وزن 70 كيلوگرم مسعود كروند حاضر شدند.

وي بيان داشت: همچنين در وزن 57 كيلوگرم ساسان مالمير و در وزن 70 كيلوگرم عليرضا كريمي، احسان عبدالملكي و احسان جهانيان شركت کردند.

ربيعيان اضافه كرد: عباس يزداني در وزن 74 كيلوگرم، ميثم مصطفي جوكار در وزن 84 كيلوگرم، جمال ميرزايي در وزن 96 كيلوگرم و حجت طورجي در وزن 125 كيلوگرم در اين دوره از مسابقات حاضر شدند.

دبير هيئت كشتي استان همدان عنوان داشت: تيم كشتي همدان به سرپرستي حسن مخدور و مربي گري رضا سامعي، حسين يلفاني و محمد كروند به مسابقات قهرماني كشور رده سني بزرگسالان به تنكابن اعزام شدند.

وی در ادامه گفت: جمال ميرزايي در وزن 96 كيلوگرم توانست در جایگاه اول قرار گیرد.

میثم مصطفی جوکار به مقام سوم دست یافت

ربیعیان ابراز داشت: همچنین ميثم مصطفي جوكار در وزن 84 كيلوگرم به مقام سوم دست یافت.

دبیر هیئت کشتی استان همدان اذعان داشت: در وزن 61 كيلوگرم حسين شادي پنجم و در وزن 70 كيلوگرم نیز مسعود كمروند هفتم شد که البته این کشتی گیر بدشانسی آورد چراکه پارسال توانست در جایگاه اول قرار گیرد.

تیم کشتی فرنگی کار همدان در مسابقات قهرمانی کشور در نتیجه تیمی پنجم شد

وی اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی کشور رده سنی جوانان نیز تیم کشتی همدان در نتیجه تیمی پنجم شد.

ربیعیان افزود: مهران محسنی در وزن 50 کیلوگرم، مرتضی آقا بابایی در وزن 55 کیلوگرم، مجید ایمانی در وزن 60 کیلوگرم و مهدی خدابخشی در وزن 66 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور کشتی فرنگی جوانان شرکت کردند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان بیان داشت: همچنین حمید شکوهی در وزن 74 کیلوگرم، جعفر سلیمانی در وزن 84 کیلوگرم، جمال سوری در وزن 96 کیلوگرم و سید مهدی میر معینی در وزن 120 کیلوگرم در این دوره از مسابقات حاضر شدند.

وی اضافه کرد: تیم جوانان کشتی فرنگی کار همدان به مربی گری رضا خزایی، جعفر زرین مطلق و به سرپرستی محمد فتحی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده بودند.