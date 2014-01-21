به گزارش خبرنگار مهر، واژه "هن" یا همان "هند" در گویش محلی اهالی شرق استان تهران با کلمه لرزه مترادف است و اطلاق نام بومهند که بعدها به بومهن تغییر یافت نیز بی مسما با شرایط جغرافیایی و خصایص اراضی محل استقرار این شهر از توابع شهرستان پردیس نیست و شنیدن خبرهایی درباره لرزش های ریز و درشت در این نواحی مهر تأییدی بر این مدعی است.

تاریخ نیز به واسطه همین وجه تسمیه، نواحی مذکور را به عنوان بستری همیشه لرزان بر اثر رانش های پیاپی ناشی از تحرکات گسل "مشاء" در طول دوران مختلف معرفی می کند، شکستگی فعالی که لرزه های کوچک اما ترسناک آن همچنان لرزه بر اندام شهرهای شرق استان تهران می اندازد.

از این رو، پر بی راه نیست که بگوییم این دیار به واقع یک شهروند بومی و قدیمی به نام زلزله دارد، شهروندی که گویی سالهاست که وجود دردسر سازش فراموش شده و این غفلت بزرگ در شیوه اتخاذی در ساخت و سازهای بی رویه، غیرمجاز و غیر اصولی آن به خوبی مشهود است.

بومهن را بیشتر بشناسیم

بومهن 70 هزار نفری از جمله شهرهای شهرستان پردیس و شمال شرق استان تهران محسوب می شود که در مقاطع پیش از مسیر محورهای ترانزیتی و مهمی نظیر هراز و فیروزکوه واقع شده و بنای توسعه شهری آن به موازات همین جاده منتهی به نوار شمالی کشور استوار است.

این چند روستای دیروز و شهر نسبتاً پر جمعیت امروز از سال 1375 با مصوبه هیئت دولت به شهری مجزا و متشکل از چند قریه نزدیک به یکدیگر تبدیل و صاحب نهاد شهرداری شد.

بومهن دارای داشته های مذهبی، تاریخی و طبیعی مختلفی است که از آن جمله می توان به دژ باستانی دو هزار ساله "گل خندان"، بقعه متبرکه امامزاده مطهر بن جعفرالصادق(ع) و باغات ییلاقی اطراف شهر اشاره کرد که البته امروز این ظرفیت های بالقوه به شدت تحت تأثیر معضلی به نام ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته اند.

بومهن؛ هفتاد و ملتی کوچک

از جمله وجوه تمایز بومهن نسبت به سایر شهرهای استان تهران و حتی کشور می توان به وجود تنوع فرهنگی به قدر همه آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی اشاره کرد.

بنابراین، پر بی راه نیست که بومهن را هفتاد و ملتی کوچک بخوانیم؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان وجود فضایی مملو از برادری بین اقوام مختلف ساکن در این شهر است.

با توجه به منطقه جغرافیایی بومهن اغلب هموطنان راهی به نواحی شمالی کشور و بالعکس این شهر را دستکم یک بار در همان مسیر گذری خود دیده اند که چگونه خانه هایی نه چندان مقاوم با بافتی فرسوده در تپه ماهورهای به هم پیوسته پشت به پشت یکدیگر ایجاد شده اند و نگاهی گذرا به آنها وحشت را به دل هر انسان آینده نگری از جمله معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران می اندازد.

وحشت از بروز زلزله بزرگ در بومهن

موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه در بومهن و خطرات ناشی از آن یکی از مباحث آخرین نشست ستاد بحران شهرستان پردیس بود که عصر روز گذشته برگزار شد.

شاهین فتحی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران در این نشست با اشاره به وجه تسمیه نام بومهن اظهار داشت: زمانی که کمی جوانتر بودیم بیشتر از بومهن به عنوان مسیر دسترسی به شمال کشور استفاده می کردیم و با رسیدن به بومهن مردم از این نامِ دو بخشی با عنوان موطن و سرزمین لرزش یاد می کردند.

وی ادامه داد: با توجه به ساخت و سازهایی که در این شهرستان وجود دارد، موضوع حوادث غیرمترقبه انسان را به وحشت می اندازد و باید از نگاه امروز مدیریت شهرستان پردیس در خصوص بحران های تهدید کننده منطقه قدردانی کرد زیرا کمتر مدیر اجرایی وجود دارد که به این شکل به موضوع مدیریت بحران اهمیت قائل شود.

این مسئول اضافه کرد: مجموعه هلال احمر بنابر وظایف ذاتی خود امکاناتی حداقلی همچون پایگاه امداد و نجات جاده ای را در شهرستان پردیس ایجاد کرده که قطعاً کافی نیست.

علاوه بر آنچه از مدیریت گذشتگان به عنوان میراثی به واقع نامیمون برای مردم بومهن بر جای مانده، معضل تداوم ساخت و ساز برج و باروهای چندین طبقه در معابری دو متری است که همچنان با وجود تغییر مدیریت شهری و حضور اعضای شورای اسلامی شهر دوره چهارم نیز به چشم می خورد؛ این واحدهای گاه بیش از 10 طبقه بدون توجه به هیچ عامل بازدارنده ای به کار خود ادامه می دهند و گویی کسی جلودار آنها نیست.

حال دستگاه های خدمات رسان چگونه به این واحدهای ساخته شده بی ضابطه، فاقد اصول مهندسی و خلاف قانون باید امکانات ارائه دهند؟ اگر هریک از این خانه ها دچار حریق شد، تجهیزات اطفای حریق چگونه از این معابر باریک راهی برای رسیدن به محل حادثه پیدا کنند؟ اگر زلزله که همانگونه که اشاره شد، از بومیان بومهن و صاحب سرزمین لرزان است رخ داد، چگونه گروه های امداد و نجات خود را به آسیب دیدگان برسانند و هزار و یک اما و اگری که باید به سختی پاسخی برای آنها یافت.

ساخت و سازهای بی رویه بومهن، بحرانی خاموش

مهدی مهاجر، فرماندار شهرستان پردیس ساخت و سازهای غیرمجاز در بومهن را نمونه ای روشن از بحران خاموش در این منطقه خواند و گفت: امروز ساخت و سازهای بی رویه در بومهن خود به عنوان بحرانی خاموش در این شهرستان مطرح است، این بحران از سوی همه مسئولان از جمله مدیران اطلاعاتی شهرستان به صورت کتبی ارسال و من آن را به شکل رسمی به مردم اعلام می کنم.

وی ادامه داد: اراضی بسیاری که طرح آنها فضای سبز، خدمات درمانی و دیگر امور زیرساختی تعریف شده بود حال تفکیک و ساخت و ساز شده اند، قطعاً نگاه همکاران ما در شهرداری در مدیریت گذشته نسبت به این امر مثبت بوده؛ امروز در یک کوی دو متری مجتمع مسکونی 11 طبقه ای در حال احداث است، همه این واحدهای مسکونی بعد از اتمام مراحل ساخت نیازمند خدمات زیربنایی هستند، اصلاً بعید نیست که مسائل حاشیه ای این امر از وضع اعتراض به وضع تحصن تغییر شکل یابد.

مهاجر اضافه کرد: در این بین واقعاً چه کسی یا چه کسانی مقصرند؟ ارائه خدمات زیربنایی به مردم از وظایف مسئولان است، اما آیا این اقدام در خصوص چنین سازه هایی کاری قانونی است؟ امروز هشت هزار بومهنی بدون برخورداری از نعمت گاز در رنج و سختی گرفتار آمده اند.

سازه های که احداث می شوند؛ پرونده هایی که خالی است!

فرماندار شهرستان پردیس افزود: چندین بار در خصوص ساخت و سازهای در حال انجام بومهن خواستار ارائه پرونده از سوی مسئولان شهرداری بومهن شده ام اما هیچ چیزی داخل پرونده های آنها نیست و هیچیک از آنها جواز هم ندارند.

وی ادامه داد: آخرین این موارد ساخت و سازی است که در منطقه پشتی ساختمان شهرداری بومهن در حال احداث است، کاربری این زمین بهداشتی بوده اما حال به سازه ای غیر از آن کاربری با 9 طبقه در کوچه ای سه متری بدل شده است.

این مسئول اضافه کرد: در حین همان بازدید، شهردار و معاون او را در محل خواستم تا پرونده این پروژه را نشان دهند؛ طبق قانون محیط مجاز برای ساخت در چنین زمینی 60 درصد سطح اشغال است اما سازندگان 120 درصد ساخته اند.

مهاجر بیان داشت: آیا همه چیز در پول خلاصه می شود؟ دین نداریم؟ آیا از شب اول قبر وحشتی نداریم؟ آیا خواهر و برادر ما بعد از احداث در آن محل ساکن نخواهد شد؟

ساخت و سازهای غیرمجاز و خطر بالقوه زلزله

معاون عمرانی فرماندار شهرستان پردیس نیز در ادامه این جلسه بحران را به دو بخشِ شرایط قبل و بعد از حوادث غیرمترقبه تقسیم بندی کرد و گفت: امروز شهرستان پردیس در شرایطی است که مسئولان عضو ستاد بحران آن باید از قبل پیش بینی های لازم را انجام دهند تا اگر خدای ناکرده بحرانی روی داد بتوان آن را مدیریت و کنترل کرد.

محمد درفکی ادامه داد: مباحث مربوط به مدیریت بحران بسیار گسترده و متنوع است؛ طبق آمارهای ملی و جهانی، ایران در ردیف 6 کشور بلاخیز این کره خاکی قرار دارد و تنها سه درصد شهرهای کشورمان در معرض خطرات کمتر ناشی از بلایای طبیعی هستند.

وی اضافه کرد: پردیس به مانند بیشتر نقاط شمال شرق استان تهران، شهرستانی زلزله خیز است، اما با تأسف شیوه اتخاذی در زمینه ساخت و سازهای شهرستان هیچگونه سنخیتی با این خطر بالقوه ندارد.

این مسئول افزود: ساخت و سازهای غیرمجازی که در سطح نواحی مختلف شهرستان پردیس صورت می گیرد خود موضوع جدایی است اما در این میان ساخت و سازهای مجاز نیز با قواعد شهرسازی و اصول مهندسی همخوانی ندارد.

به گفته درفکی، با وجود اتخاذ چنین شیوه ای در ساخت و سازها اگر خدای ناکرده زلزله ای حتی با میزان ریشترهای پایین در برخی نقاط منطقه روی دهد، امکان بروز حوادث جبران ناپذیر چندان هم دور از ذهن نیست.