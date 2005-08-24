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۲ شهریور ۱۳۸۴، ۹:۵۶

رئيس مجلس دانش آموزي كشور در گفت وگو با "مهر":

دولت جديد از مجلس دانش آموزي حمايت كند

اعظم كريمي رئيس مجلس دانش آموزي كشور گفت : با توجه به فعاليت هاي گسترده اي كه مجلس دانش آموزي كشور براي حضور هرچه باشكوه تر دانش آموزان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام داد، از دولت جديد توقع داريم از اين مجلس حمايت كند.

كريمي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج اظهار داشت : دكتر احمدي نژاد در صحبت هايش به جوانان بهاي بسياري دادند و با معرفي كابينه اي جوان انتظار مي رود از مجلس دانش آموزي كه يك پارلمان جوان است، حمايت كند.

وي اضافه كرد :حمايت از دانش آموزان و شكوفا كردن استعداد هاي آنان مي تواند در سرنوشت رو به رشد كشور بسيار اهميت داشته باشد و اعضاي مجلس دانش آموزي و دانش آموزان مي توانند به عنوان بازوي كارآمد مشورتي در تصميم سازي و تصميم گيري بسيار موثر باشند.

كريمي تصريح كرد : مجلس دانش آموزي مانند نهال نو پايي است كه اگر مورد توجه مسئولان دولت جديد قرار نگيرد قبل از شكوفايي و ثمردهي خشكيده خواهد شد .

رئيس مجلس دانش آموزي كشور خاطرنشان كرد : سند ايجاد شهرك هاي علمي ، حل مشكل بحران هاي هويت ، اعتياد و راه هاي مقابله با آن در جامعه دانش آموزي و احداث خانه ها وموزه هاي علمي در كل كشور از جمله كارهاي مهمي است كه در دوره نخست مجلس دانش آموزي انجام شده است .

وي بررسي سند بحران كنكور را از جمله مسائلي دانست كه در مجلس دانش آموزي مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و اعلام كرد : نتيجه بررسي هاي كارشناسان در خصوص كنكور تا آخر شهريور ماه ارائه مي شود .

وي پيمان نامه مشترك دانش آموز و محيط زيست را از ديگر كارهاي در دست اقدام مجلس دانست .

كريمي چشم انداز دولت دكتر احمدي نژاد را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت :رئيس جمهور با برنامه ريزي هايي كه انجام داده اند ، اشعري را به عنوان وزيرپيشنهادي خود در وزارت آموزش وپرورش معرفي كرده اند و ما اميدواريم عملكرد اين وزير در وزارتخانه تغيير و تحول اساسي در امر آموزش و پرورش ايجاد كند و به دانش آموزان بهاي بيشتري داده شود.

کد مطلب 221815

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