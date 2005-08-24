دولت جديد از مجلس دانش آموزي حمايت كند

كريمي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج اظهار داشت : دكتر احمدي نژاد در صحبت هايش به جوانان بهاي بسياري دادند و با معرفي كابينه اي جوان انتظار مي رود از مجلس دانش آموزي كه يك پارلمان جوان است، حمايت كند .

وي اضافه كرد :حمايت از دانش آموزان و شكوفا كردن استعداد هاي آنان مي تواند در سرنوشت رو به رشد كشور بسيار اهميت داشته باشد و اعضاي مجلس دانش آموزي و دانش آموزان مي توانند به عنوان بازوي كارآمد مشورتي در تصميم سازي و تصميم گيري بسيار موثر باشند .

كريمي تصريح كرد : مجلس دانش آموزي مانند نهال نو پايي است كه اگر مورد توجه مسئولان دولت جديد قرار نگيرد قبل از شكوفايي و ثمردهي خشكيده خواهد شد .

رئيس مجلس دانش آموزي كشور خاطرنشان كرد : سند ايجاد شهرك هاي علمي ، حل مشكل بحران هاي هويت ، اعتياد و راه هاي مقابله با آن در جامعه دانش آموزي و احداث خانه ها وموزه هاي علمي در كل كشور از جمله كارهاي مهمي است كه در دوره نخست مجلس دانش آموزي انجام شده است .

وي بررسي سند بحران كنكور را از جمله مسائلي دانست كه در مجلس دانش آموزي مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد و اعلام كرد : نتيجه بررسي هاي كارشناسان در خصوص كنكور تا آخر شهريور ماه ارائه مي شود .

وي پيمان نامه مشترك دانش آموز و محيط زيست را از ديگر كارهاي در دست اقدام مجلس دانست .