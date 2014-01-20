  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱:۴۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله یک‌چهارم نهایی از مسابقات فوتبال جام حذفی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه غدیر اهواز

مرحله یک‌چهارم نهایی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* راه‌آهن سورینت - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 16:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

- هفته شانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امروز با برگزاری دو دیدار زیر از گروه "الف" به پایان می‌رسد:
* شهرداری یاسوج - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان

کد مطلب 2218165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها