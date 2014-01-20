تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه اول بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و یکم ژانویه سال 2014 میلادی.
- هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* فولاد خوزستان - مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه غدیر اهواز
- مرحله یکچهارم نهایی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* راهآهن سورینت - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* ذوبآهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 16:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
- هفته شانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول امروز با برگزاری دو دیدار زیر از گروه "الف" به پایان میرسد:
* شهرداری یاسوج - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان
نظر شما