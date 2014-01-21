از امینی به اندازه کافی حمایت کردم/با پیامک کسی را جایجا نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته علیرضا سمندر رئیس فدراسیون کاراته طی حکمی عشرت شاه‌محمدی را به جای اشرف امینی به عنوان سرپرست نائب رئیسی این فدراسیون منصوب کرد. مراسم معارفه وی نیز شنبه هفته جاری برگزار شد و شاه‌محمدی کار خود را آغاز کرد.

کنار گذاشتن امینی انتقاداتی را متوجه فدراسیون کاراته کرد و خود امینی که از این نقل و انتقال تعجب کرده بود، تنها به نوع کنار گذاشتنش اعتراض داشت. وی معتقد بود نباید با پیامک او را کنار می‌گذاشتند. امینی عملکرد قابل قبولی در بخش بانوان داشت، در حالیکه گفته می‌شود دبیر فدراسیون در برکناری او دخیل بوده ولی مشکلاتی که در بحث حجاب بانوان در دو رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی بوجود آمد، در این جابجایی نقش اصلی را داشت.

اما عشرت شاه‌محمدی که اتفاقا یک دوره این سمت را برعهده داشته و او هم موفقیت‌هایی کسب کرده است، برای تصدی این سمت یک مشکل بزرگ دارد. وی بازنشسته آموزش و پرورش است و در صورتی می‌تواند این مسئولیت را دنبال کند که یا ایثارگر باشد و یا مجوز لازم را کسب کند.

در همین رابطه علیرضا سمندر به خبرنگار مهر گفت: شاه‌محمدی سرپرست نایب رئیسی بانوان است و اگر مشکل خود را در مورد دو بازنشستگی رفع نکند، مجبوریم یک نفر دیگر را برای تصدی این سمت انتخاب کنیم.

وی در مورد دلایل کنار رفتن امینی تاکید کرد: یکسری اعتراضات به بحث حجاب بانوان وجود داشت و مشکلاتی را متوجه فدراسیون کرد. بنده تا آنجا که می‌توانستم از امینی حمایت کردم ولی متاسفانه برخی‌ها به هر دلیلی باعث حاد شدن این مشکلات شدند.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: نمی‌دانم چرا دوستان نام هر کار خود را دلسوزی می‌گذارند. این مشکلات باعث شد تا بانوان با چالش جدی مواجه شوند و خود امینی در این مورد چند با به وزارت ورزش و جوانان رفت. این مشکلات به حدی جدی است که شاید دیگر نتوانیم بانوان را به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم.

سمندر در خصوص کنار گذاشتن امینی با پیامک گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و خود خانم امینی در جریان کلی کار بود. مگر می‌شود با پیامک کسی را جابجا کرد.

به هر حال مشکلات اخیر باید هرچه سریعتر رفع شود تا دود آن به چشم بانوان نرود. بانوان کاراته در مسابقات برون مرزی که تاکنون اعزام شده‌اند، توانایی بالای خود را به نمایش گذاشتند که امیدواریم با رفع مشکلات موجود، بانوان شایسته ایرانی باز هم بتوانند در مسابقات مختلف برای ایران اسلامی افتخارآفرین باشند.

