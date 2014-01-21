محمود هراتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسیدگی به مقوله بافت فرسوده در پایتخت معنوی امری ساده نیست زیرا این بخش دارای ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص و پیچیده است.

وی ادامه داد: طی سالیان گذشته سلایق و دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه بازسازی و بهسازی بافت فرسوده در فضای شهر حاکم بوده اما باید در نظر داشت که در انجام این پروژه باید هویت تاریخی و فرهنگی محله‌های قدیمی مشهد به طور کامل حفظ شود.

وی افزود: نگهبانی و محافظت از محله های تاریخی این شهر ثروت و سرمایه‌ای عظیم است و نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت چرا که از این طریق می‌توان هویت و شناسنامه پایتخت معنوی را به زائران نشان داد.

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: دیدگاه تخریب فضاهای تاریخی و کهن با روح و حال و هوای این شهر سازگاری ندارد و باید توجه کرد که شهر مشهد با مکان‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی در نزد مردم ایران شناخته شده است.

هراتی یادآور شد: عدم عنایت و اهتمام ویژه نسبت به پیشینه فرهنگی و تاریخی بافت فرسوده هویت این شهر را نابود کرده و موجب خسران و زیان می‌شود.