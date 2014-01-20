شورای سیاست گذاری در هرمزگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری دوشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تشکیل هفتگی جلسات شواری مسکن در استان ها تاکید داشته، عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مسکن و اتمام طرح های مسکن مهر، جلسات شورای مسکن در هرمزگان به صورت منظم و هر دو هفته یکبار باید تشکیل شود.

وی ادامه داد: براساس آمارها تا کنون مبلغی در حدود 50 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح های مسکن مهر به بانکهای عامل در کل کشور پرداخت شده است.

استاندار هرمزگان افزود: در حال حاضر 196 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده در کشور، بدون آب، برق و فاضلاب هستند و طرح مسکن مهر، هشت هزار و 600 هکتار به محدوده شهرهای کشور اضافه کرده است.

جادری با بیان اینکه رئیس جمهور در دومین سفر استانی خود پس از خوزستان به هرمزگان سفر می کند، اظهار داشت: این سفر طی سال جاری انجام می شود و لازم است تا زمان این سفر، طرح های قابل افتتاح مسکن در هرمزگان به سرانجام خوبی برسد.

وی تصریح کرد: هفت هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان طی امسال قابل افتتاح هستند که باید مشکلاتی همچون، آب، برق و فاضلاب و همچنین سایر مشکلات در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس طی فرصت باقی مانده با همکاری نهادهای مسئول حل شود.

استاندار هرمزگان در ادامه به بودجه سال 93 کل کشور اشاره کرد و گفت: در این بودجه ردیف هایی متمرکزی شامل 450 میلیارد تومان برای طرح آب و راه روستایی بالای 30 درصد پیشرفت، 500 میلیارد تومان برای بهسازی راه، هزار و 500 میلیارد تومان برای راه آهن و دو هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده که باید برای استفاده از آن در استان برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

جادری اظهار داشت: همچنین در نظر داریم تا شورای سیاست گذاری استان هرمزگان را در راستای برنامه ریزی برای چگونگی واگذاری طرح ها و همچنین برنامه ریزی برای استفاده از اعتبارات تشکیل دهیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیت آمیز بودن مذاکرات ژنو، شاهد گشایش خوبی در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری خواهیم بود.