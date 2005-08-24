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۲ شهریور ۱۳۸۴، ۸:۲۷

از سوي ستاد اقامه نماز

مسابقه " تأليف كتاب نماز" برگزار مي شود

هشتمين مسابقه "تأليف كتاب نماز " ، ويژه دانش آموزان دبيرستاني ، از سوي ستاد اقامه نماز برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين مسابقه كه ويژه جوانان نويسنده و نويسندگان جوان است ، موضوعاتي چون نماز مطلوب از ديدگاه قرآن ، نقش نماز در بهسازي زندگي ، نماز- انتظار و اميد ، رفتار انسان مسلمان و انس با قرآن و سيماي نماز در بيان حضرت مهدي (عج) را شامل مي شود .

جوانان در دولت مهدي (عج) ، نماز و منتظران دولت دوست ، جايگاه قرآن - مسجد و نماز در عصر ظهور ، مهدي (عج) در محراب نماز مسجد الاقصي و شعري كه در ظهور خواهم سرود ، از ديگر موضوعات پيش بيني شده براي مسابقه " تأليف كتاب نماز" است .

علاقمندان به شركت در اين مسابقه تا 20 آبان ماه فرصت دارند آثار خود را به ستاد مركزي اقامه نماز ارسال كنند . برگزيدگان همزمان با دهه مبارك فجر معرفي خواهند شد .

کد مطلب 221819

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