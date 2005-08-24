مسابقه " تأليف كتاب نماز" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين مسابقه كه ويژه جوانان نويسنده و نويسندگان جوان است ، موضوعاتي چون نماز مطلوب از ديدگاه قرآن ، نقش نماز در بهسازي زندگي ، نماز- انتظار و اميد ، رفتار انسان مسلمان و انس با قرآن و سيماي نماز در بيان حضرت مهدي (عج) را شامل مي شود .

جوانان در دولت مهدي (عج) ، نماز و منتظران دولت دوست ، جايگاه قرآن - مسجد و نماز در عصر ظهور ، مهدي (عج) در محراب نماز مسجد الاقصي و شعري كه در ظهور خواهم سرود ، از ديگر موضوعات پيش بيني شده براي مسابقه " تأليف كتاب نماز" است .

علاقمندان به شركت در اين مسابقه تا 20 آبان ماه فرصت دارند آثار خود را به ستاد مركزي اقامه نماز ارسال كنند . برگزيدگان همزمان با دهه مبارك فجر معرفي خواهند شد .