پیشرفت فیزیکی طرح های مسکن مهر هرمزگان 82 درصد بوده است/وجود مشکل آب و برق برای تکمیل واحدها

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دستوان دوشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در هرمزگان از مجموع 56 هزار و 290 واحدی که پالایش نهایی برای احداث آن صورت گرفت، برای 98 درصد پروانه ساختمانی اخذ شده، که 34 هزار و 692 واحد شامل 61 درصد مجموع طرح ها در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی ادامه داد: در مجموع میزان پیشرفت فیزیکی طرح های مسکن مهر در هرمزگان 82 درصد بوده که 40 هزار واحد مسکن مهر در این استان مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و بیش از 16 هزار واحد نیز مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: در شهر بندرعباس نیز احداث 32 هزار واحد مسکن مهر عملیاتی شده و مجموع تسهیلات پرداخت شده به طرح های مسکن مهر در هرمزگان بالغ بر هزار و 115 میلیارد تومان بوده است.

دستوان تصریح کرد: در مجموع تا کنون 23 هزار و 390 واحد مسکن مهر در هرمزگان افتتاح شده و حدود هفت هزار و 200 واحد دیگر نیز آماده افتتاح طی سال جاری است.

وی یکی از مشکلات طرح های مسکن مهر استان هرمزگان را مشکل آب، برق و فاضلاب برشمرد و اظهار داشت: از طرح های آماده افتتاح در هرمزگان در مجموع انشعاب آب، برق و فاضلاب بیش از دو هزار واحد وصل شده و پنج هزار واحد دیگر در این زمینه ها با مشکل مواجه هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان مشکلاتی همچون روشنایی معابر، حمل و نقل عمومی، تجهیز پست برق، احداث ساختمان اداری، تکمیل ایستگاه پمپاژ و فضای سبز را از جمله چالش های شهرک مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) بندرعباس عنوان کرد.