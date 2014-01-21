ساخت و ساز بدون مجوز در اراضی کشاورزی مشکل بزرگ امور اراضی

اسدالله محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر از 50 درصد از مردم ما نسبت به قانون امور اراضی آگاهی ندارند و دهیاران و شوراها نیز در روستاها همکاری کمی با ما دارند

وی گفت: متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در احیا و توسعه اراضی لم یزرع در استان کار خاصی انجام نشده است و اگر به همین روال پیش برویم همین داشته هایمان را نیز از دست می دهیم و در امنیت غذایی دچار مشکل می شویم .

وی اظهار کرد: اراضی لم یزرع در شمال استان بسیار زیاد است و نیاز به برنامه ریزی و منابع اعتباری است تا بتوان این اراضی را به اراضی کشاورزی تبدیل کرد.

محتشمی گفت: از وظایف اساسی مدیریت امور اراضی گلستان در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، حفظ و صیانت از حدود 600 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب، تبدیل و تغییر کاربری عرصه های زراعی و باغی در سطح استان است.