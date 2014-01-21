به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اصلاح نژاد ملکه با هدف حفظ ذخاير ژنتيكي بومي و توليد و تامين ملكه زنبورعسل، تامين و نگهداري ملكههاي اصيل پدري و مادري، پرورش ملكه به صورت تجاري و انبوه و ارائه و شناخت گياهان شهدخيز به پرورش دهندگان زنبورعسل با احداث مزارع و باغ بوتانيك گياهان شهدخيز و گرده زا دنبال شده است.
ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل خراسان رضوی با تولید 100 ملکه بارور و 250 کلنی کمکی کار خود را آغاز کرد و در این ایستگاه از شیوه های نو و تولید ملکه تجاری در سطح دنیا استفاده شده است.
ایستگاه اصلاحنژاد ملکه سالانه 2 هزار و 500 ملکه بارور تولید میکند
حسن صفرپور معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این رابطه به مهر می گوید: ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه این استان سالانه 2 هزار و 500 ملکه بارور تولید می کند و تاکنون این مرکز مورد بازدید کارشناسان فیلیپینی، لبنانی و دانشجویان قرار گرفته است.
صفرپور عنوان میکند: در ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملكه زنبورعسل خراسان رضوي اهدافی همچون حفظ ذخاير ژنتيكي بومي زنبورعسل، توليد و تامين ملكه زنبورعسل در داخل كشور، تامين و نگهداري ملكه هاي اصيل پدري و مادري، تامين ملكه هاي اصلاح شده مراكز توليد ملكه بخش خصوصي جهت تكثير و تامين ملكه مورد نياز زنبورداران، آموزش روشهاي جديد و نوين زنبورداري پيشرفته و پرورش ملكه به صورت تجاري و انبوه و ارائه و شناخت گياهان شهدخيز و گروه زا به پرورش دهندگان زنبورعسل با احداث مزارع و باغ بوتانيك گياهان شهدخيز و گرده زا دنبال میشود.
پروژه اصلاح نژاد در جمعيتهاي بسته زنبورعسل
وی تصریح می کند: این ایستگاه در 40 كيلومتري شهرستان نيشابور روستاي قدمگاه واقع شده و از دي ماه هر سال با مهاجرت به مناطق و مراتع جنوبي كشور كار توليد شروع و كار پرورش ملكه در اين ايستگاه تا خردادماه ادامه مي يابد كه شامل توليد 2 هزار و 500 ملكه بارور نيز مي شود.
صفرپور ادامه میدهد: اين ايستگاه پس از انجام اين فعاليت جهت ركوردگيري از ملكههاي توليدشده به ساير مراتع مهاجرت مي كند.
وی يكي ديگر از فعاليتهاي اين ايستگاه را شامل عرضه و توزيع 2 هزار تا 2 هزار و 500 زنبورعسل بين زنبورداران دانسته و می افزاید: پروژه اصلاح نژاد در جمعيتهاي بسته زنبورعسل يكي از پروژه هاي مهم اين مركز است كه با جمع آوري يكصد زنبورعسل و براساس يك برنامه نسبت به اصلاح و تلقيح مصنوعي ملكههاي توليدشده اقدام مي شود.
وجود 160 هزار کندو زنبور عسل
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش عنوان می کند: طی سالهای گذشته به دلیل خشکسالی در تولید عسل استان با مشکلاتی روبرو شدیم اما هم اکنون تولید عسل وضعیت خوبی دارد و باید صادرات عسل در بازارهای جهانی ساماندهی شود.
به گفته وی صادرات عسل خراسان رضوی به هشت کشور عربستان، امارات، کویت، قطر، عراق، مالزی، برونئی و افغانستان انجام می شود.
صفرپور از وجود 160هزار کندو زنبور عسل در استان خبر می دهد و می گوید: اغلب کندوها در مشهد و چناران قرار دارد و سالانه حدود 1020تن عسل از این کندوها برداشت میشود.
صنعت زنبور داری یکی از اشتغالزاترین صنایع است
وی با تاکید بر اینکه صنعت زنبوداری در خراسان رضوی نیازمند حمایت و مدیریت است، تصریح می کند: این صنعت یکی از اشتغالزاترین و سود آورترین صنایع است و در این میان خراسان رضوی یکی از مناطقی است که در دهه اخیر به سبب شرایط خاص آب و هوایی به سمت صنعت زنبورداری سوق داده شده است .
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص می گوید: در حال حاضر بیش از هزار و 600 زنبوردار در این استان فعال هستند و بیش از 600 تن عسل سالیانه از 120 هزار و 179 کلنی زنبور عسل در خراسان رضوی به دست می آید.
محمد طباطبایی با اشاره به اجرای طرح هایی که می تواند به رونق بخش کشاورزی کمک کند، میگوید: طرح اصلاح نژاد در جمعیتهای بسته زنبور عسل یکی از طرح های درحال اجرای این مرکز است که با جمع آوری 100 کلنی زنبور عسل به اصلاح این جمعیت و تلقیح مصنوعی ملکههای تولیدشده اقدام میشود.
حفظ ذخایر ژنتیکی بومی زنبور عسل
وی بیان میکند: حفظ ذخایر ژنتیکی بومی زنبور عسل، تولید و تامین ملکه زنبور عسل در داخل کشور، تامین و نگهداری ملکههای اصیل پدری و مادری، آموزش روشهای جدید و نوین زنبورداری پیشرفته و پرورش ملکه به صورت تجاری و انبوه و ارائه و شناخت گیاهان شهدخیز و گروه زا به پرورش دهندگان زنبورعسل با ساخت مزارع و باغ بوتانیک گیاهان شهدخیز و گرده بخشی از اهداف عمده ای است که در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل دنبال می شود.
به گفته وی میانگین تولید عسل در هر کلونی زنبور عسل حدود پنج و نیم کیلوگرم است که با اجرای روشهای جدید زنبورداری این میزان تا 12 کیلوگرم افزایش مییابد.
حمایت قانونی از فعالان صنعت زنبورداری
وی گسترش بیماریهای زنبور عسل، صادرات فله ای و خشکسالی را از مشکلات زنبورداران می داند و می افزاید: پرداخت تهسیلات به زنبورداران، افزایش ایستگاههای پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل، تولید عسل ارگانیک با پرورش زنبورداران اصلاح شده و بیمه رایگان به توسعه صنعت زنبورداری کمک میکند.
طباطبایی بیان می کند: در حال حاضر با وجود فشارهای وارده به زنبورداران از کمک های دولتی خبری نیست و در مقایسه با تسهیلاتی که به بخش دامداری داده میشود، عملا زنبورداران هیچ کمکی دریافت نکردهاند.
وی معتقد است، افزایش پنج برابری قیمت سوخت مصرفی زنبورداران و افزایش هزینهها با توجه به عملکرد پایین محصول توجیهی برای صرف وقت و هزینه برای تولید نگذاشته است و زنبورداران در شرایط سختی فعالیت می کنند.
فعالان صنعت زنبورداری و تولیدکنندگان عسل باید به صورت قانونی مورد حمایت قرار گرفته و با سیاست گذاریهای منطقی مشکلات و دغدغه های آنان برطرف شود چرا که این امر در رونق این صنعت سودآور و ایجاد اشتغال نقش دارد.
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گزارش: مرضیه صاحبی
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