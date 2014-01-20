جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در آیین پایانی این جشنواره که با حضور مدیرکل دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و داوران این جشنواره برگزار شد، مدیرعامل انجمن موسیقی فارس خواستار نگرشی تازه در حوزه موسیقی استانها شد و گفت: با توجه به اینکه فضای پرشور و نشاطی در این دوره از جشنواره گروه نوازی فارس دیده شد باید با توجه به ظرفیت ها نگاهی تازه به این بخش از موسیقی کشور فراهم شود.

جشنواره گروه نوازی نیاز به حمایت ویژه ای دارد

محسن خباز با اشاره به حضور 31 گروه موسیقی در این دوره از جشنواره، خاطرنشان کرد: از آنجایی که میزان حضور گروه های موسیقی محلی در جشنواره گروه نوازی به نحوی است که نیاز به حمایت ویژه ای دارد، از این رو در سال آینده در نظر داریم این بخش از موسیقی فارس را مورد حمایت بیشتری قرار دهیم.

وی خواستار برنامه ریزی بسته های حمایتی از موسیقی کلاسیک در استانها شد و گفت: جشنواره گروه نوازی فارس به جریانی تبدیل شده که موسیقی فارس را دچار تب و تاب بالایی کرده از این رو جشنواره بدین ترتیب برای تمامی اهالی موسیقی فارس از اهمیت برخوردار است، لذا انتظار داریم به اعتباربخشی این جشنواره کمک شود.

در ادامه این مراسم که با استقبال بالایی از سوی اهالی موسیقی فارس روبه رو شد پس از اجرای گروه های موسیقی ایرانی، پاپ و کلاسیک و خواندن بیانیه هیئت داوران بخش های سه گانه این دوره از جشنواره ضمن اینکه از همراهان این جشنواره به صورت جداگانه تقدیر صورت گرفت، گروه های برگزیده معرفی شدند.

از حجاب اسلامی بانوی نوازنده تقدیر شد

در این دوره از جشنواره ضمن تقدیر از رامین کشاورز، سرپرست ارکستر زهی نوبانگ و گروه موسیقی حام به سرپرستی حامد فقیهی، تقدیر ویژه ای از شیوا دشتی به خاطر قرائت درست از حجاب اسلامی شایسته تقدیر قرار گرفت.

در بخش موسیقی پاپ این جشنواره هیئت داوران ضمن تقدیر از هومن صلاحی، نوازنده گیتار بیس گروه هیوا و امین عنایتی، نوازنده پیانو گروه رسا جایزه ی اول این بخش شامل 20 میلیون ریال به همراه تندیس و لوح جشنواره به گروه رسا به سرپرستی امین عنایتی اهدا شد. در این بخش جایزه دوم به گروه پاپ آوا به سرپرستی مرتضی کراقلی و جایزه سوم به گروه پرتامنتو به سرپرسی امین اقبال اهدا شد.

در بخش موسیقی ایرانی هفتمین جشنواره گروه نوازی فارس مقام نخست را گروه همنوازان آبنوس به سرپرستی عباس کشکولی به خود اختصاص داد. در این بخش مقام دوم را گروه خنیا به سرپرستی محسن آهنگیان کسب کرد و جایزه ی سوم این بخش مشترکا به گروه همنوازان سپید و گروه نو اهدا شد.

در بخش موسیقی کلاسیک این جشنواره نیز هیچ یک از گروه ها شایسته مقام اول و دوم شناخته نشد و جایزه ی مقام سوم شامل تندیس و لوح جشنواره به گروه کر شیراز به سرپرستی احسان سالاری اهدا شد.

در پایان این جشنواره نیز با حضور سرپرستان گروه های برگزیده به همراه داوران عکسی یادگاری گرفته شد.