سقوط یک پله ای حاصل سیزدهمین باخت نماینده بسکتبال گرگان/شهرداری در کوره حاشیه ها "ذوب" شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین هفته از رقابت های لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان با نتیجه 50 بر 77 نتیجه را به ذوب آهن اصفهان واگذار کرد. این بازی در سالن امام خمینی (ره) و در برابر حدود 2000 تماشاگر گرگانی برگزار شد.

قضاوت این بازی بر عهده "حسن نیکخواه" به عنوان سرداور بود و "کوروش بخشی عرب" و "احسان رحیمی" به عنوان داوران اول و دوم وی را در قضاوت یاری می کردند.

این برای سیزدهمین بار در رقابت های این فصل بسکتبال است که شهرداری بازی را با شکست به پایان می برد، شکستی که برای هواداران بسیار ناراحت کننده بود و بارها علیه مسئولان و بازیکنان تیم شعار می دادند.

شهرداری با قبول این شکست 19 امتیازی شد و با یک پله سقوط در رتبه یازدهم جدول جای گرفت و اصفهانی ها هم با 28 امتیاز در رتبه چهارم باقی ماندند.

توان تیم در همین حد است

سرمربی بسکتبال شهرداری پس از سیزدهمین شکست فصل همان حرف های گذشته را تکرار کرد.

اسداله کبیر: توان تیم در همین حد است و نباید بیش از این انتظار داشت، داشته های ما در حدی است که شما دارید می بینید و با این حال با شعار تماشاگرانی که قصد تضعیف تیم ما را دارند مشکلی ندارم.

کبیر شعارهای برخی هواداران علیه خود و تیم را "جهت دار" خواند و افزود: تیم ما امروز 4 بازیکن اصلی خود را نداشت و کاری از دست ما بر نمی آمد.

وی ادامه داد: هادی دهقان و نمانیا کوواسویچ را به خاطر آسیب دیدگی نداشتیم و هومن رضایی در این بازی آسیب دید، من اعتقاد دارم بعضی از افراد این تماشاگران را تحریک می کنند تا علیه ما شعار بدهند، این ها اگر هوادار واقعی گرگان هستند باید تیم را تقویت کنند نه تضعیف.

وی درباره حضور مجتبی بنی عقیل بازیکن گرگانی در تیم ذوب آهن نیز گفت: بسکتبال حرفه ای شده و هر بازیکنی در هر تیمی که بخواهد می تواند بازی کند و ما با این مساله مشکلی نداریم.

کبیر بیان کرد: وی با ما دوساله قرارداد داشت اما به او رضایتنامه دادیم که در هر تیمی که دوست دارد بازی کند، مگر او امروز در تیم ما بود یکتنه چه کار خاصی می توانست انجام دهد؟

کبیر با پیش کشیدن نقش "لیدرها" در شعارهای تماشاگران گفت: در شعارهایی که شنیده می شود بعضی از لیدرها نقش اساسی دارند و به تماشاگران جهت می دهند و من از این موضوع بسیار تعجب می کنم.

وی با تکرار حرف های گذشته خود مبنی بر ناتوانی گرگان در داشتن دو تیم لیگ برتری تاکید کرد: همه مسئولان شهر باید کمک کنند تا در سال آینده یک تیم واحد و قدرتمند در لیگ برتر بسکتبال داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای این کار باید بیش از این هزینه شود و با مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان این اتفاق نخواهد افتاد.

کبیر خاطرنشان کرد: همان طور که قبلا هم گفتم به احترام رای مردم به بنده برای انتخابات شورای شهر پذیرفتم که سرمربی شهرداری باشم و در غیر این صورت قبول نمی کردم، به خاطر تعصبی که به بسکتبال شهرم دارم تا آخر این فصل در تیم می مانم.

از تماشاگران که ما را تشویق کردند ممنونم

سرمربی بسکتبال ذوب آهن پس از پیروزی 77 بر 50 برابر شهرداری گرگان گفت: نیمه اول بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و زمان زیادی طول کشید تا بازیکنان ذوب آهن خود را در زمین پیدا کردند.

فرزاد کوهیان ادامه داد: در کوارتر دوم پر اشتباه ظاهر شدیم و شهرداری توانست اختلاف امتیاز را کمتر کند، در نیمه دوم بازیکنان وظایف خود را درست انجام دادند و با خلاقیت های فردی بازی را به خوبی اداره کردند و در نهایت موفق شدیم بازی را ببریم.

وی درباره نتایج ضعیفی که شهرداری در این فصل کسب کرده تصریح کرد: صعود و سقوط در خیلی از تیم های بسکتبالی دنیا رخ می دهد و این اتفاق تازه ای نیست، در هر صورت گرگان به عنوان یکی از قطب های بسکتبال کشور بوده و طرفداران آن زبانزد بسکتبال هستند و امیدوارم تیم گرگان با اسپانسرهای خوب بتواند همیشه جزو مدعیان قهرمانی لیگ باشد.

در کوارتر پایانی بازی تماشاچیان گرگانی که از تیم خود ناامید شده بودند بازیکنان ذوب آهن اصفهان را تشویق می کردند اتفاقی که باعث تعجب فرزاد کوهیان شده بود. وی در این باره گفت: این که تماشاگران در گرگان تیم رقیب را تشویق کنند خیلی کم اتفاق می افتد و برایم جای تعجب داشت و از آن ها تشکر می کنم.

کوهیان خاطرنشان کرد: من همیشه به تماشاگران بسکتبال گرگان علاقه مند بوده ام چه این که ما را تشویق کنند یا این کار را نکنند و آن ها را سرمایه بسکتبال می دانم، ما در 3 بازی از وجود تماشاگران محروم بودیم که برای ما بسیار سخت گذشت و از نظر روحی خیلی به ما لطمه خورد.

ترکیب اولیه دو تیم در دو نیمه

شاگردان کبیر نیمه اول را با ترکیب "محسن توانا"، "آرمین صادقی"، "محمد خالقی فر"، "نوید فراهانی" و "هومن رضایی" آغاز کردند و شاگردان کوهیان هم با ترکیب "علی باهران"، "ایمان زندی"، "مجتبی بنی عقیل"، "اسلاوکو ورانس" از مونته نگرو و "روزبه ارغوان" روانه مسابقه شدند.

در نیمه دوم شهرداری با 3 تغییر وارد زمین شد؛ حضور "مجید قاسم زاده"، "محسن خسروی" و "کامیار صادق زاده" به جای توانا، صادقی و رضایی این تغییرات را شامل می شدند. فرزاد کوهیان اما تیم را بدون تغییر نسبت به ترکیب اولیه خود راهی نیمه دوم کرد.

شهرداری تا کوارتر سوم خوب بود

شهرداری در برابر حریف قدرتمند خود تا اواسط کوارتر سوم بازی خوبی ارائه کرد. گرگانی ها در حالی که کوارتر اول را با نتیجه 22 بر 13 واگذار کردند در کوارتر دوم اختلاف را به 4 امتیاز کاهش دادند و حتی در اواسط کوارتر سوم این اختلاف به یک امتیاز (38-37) رسیده بود.

اما بعد از آن مشخص نشد که چرا شهرداری چی ها به یکباره قافیه را باختند و در ادامه متحمل یک شکست سنگین شدند.

غیبت 2 بازیکن اصلی شهرداری

مصدومیت دو بازیکن موثر و کلیدی شهرداری یکی دیگر از عوامل شکست سنگین برابر ذوب آهن محسوب می شود.

"هادی دهقان" که کاپیتان بسکتبال شهرداری است و "نمانیا کوواسویچ" صرب که از بازیکنان تاثیرگذار شهرداری به حساب می آیند به دلیل آسیب دیدگی نتوانستند در این بازی به میدان بروند. گفته می شود مصدومیت دهقان جدی تر است و او در بازی آینده هم حضور نخواهد داشت.

تشویق بازیکن گرگانی ذوب آهن

بازیکن گرگانی الاصل ذوب آهن اصفهان بارها از سوی تماشاگران گرگانی مورد تشویق قرار گرفت. "مجتبی بنی عقیل" که به دلیل به توافق نرسیدن با مسئولان باشگاه در ابتدای فصل راهی تیم اصفهانی شده بود هنوز هم در بین هواداران بسکتبال گرگانی از محبوبیت خاصی برخوردار است به طوری که قبل و در حین بازی چندین بار از سوی آن ها تشویق شد.

اعتراض شدید تماشاگران به سرمربی شهرداری

بازی ضعیف شهرداری چی ها در کوارتر چهارم و اختلاف امتیازی که رفته رفته افزایش می یافت بهانه های خوبی برای اعتراض تماشاگران به وجود آورده بود.

تماشاگران گرگانی که همواره پشتیبان تیم شهر خود بوده اند سیزدهمین شکست شهرداری را تحمل نکردند و بارها علیه سرمربی و بازیکنان شعار سر دادند. آن ها در یک اقدام جالب توجه در آخرین کوارتر بازی بازیکنان تیم حریف را تشویق می کردند! این اعتراض ها بعد از بازی هم ادامه داشت و برخی تماشاگران با تجمع در برابر مسئولان تیم انتقادات خود از نتیجه کسب شده را ابراز کردند.

امتیازآورترین بازیکنان

ملی پوش ذوب آهن امتیازآورترین بازیکن این مسابقه لقب گرفت. "روزبه ارغوان" با کسب 16 امتیاز به همراه "ایمان زندی" و بازیکن مونته نگرویی این تیم (ورانس) که 15 امتیاز به دست آوردند نقش پررنگی در برتری ذوب آهن ایفا کردند. در تیم شهرداری نیز "محسن خسروی" برخلاف بازی های گذشته نمایش خوبی از خود ارائه کرد و موفق شد برای تیم میزبان 15 امتیاز به دست آورد.