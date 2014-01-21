نجات یک قلاده روباه زخمی در کرج/ دلسوزی شهروند مسئول برای حفظ حیات وحش

به گزارش خبرنگار مهر، شاید با حیوانات و پرندگان اهلی و وحشی که به خاطر تصادف، نگهداری نامناسب یا سایر عوامل محیطی در آستانه مرگ قرار داشته‌اند روبرو شده‌اید، عده‌ای برای نجات آنها هرکاری بتوانند انجام می‌دهند و تعداد کمی نیز شاید بی‌تفاوت از کنار این موجودات بی دفاع عبور کنند.

در همین ارتباط همکاری و توجه شهروندی دلسوز سبب شد روباهی که طی روزهای گذشته در اثر تصادف در جاده ای در ماهدشت کرج رها شده بود، از مرگ نجات پیدا کند.

فردین حکیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص توضیح داد: روز شنبه مورخ 92/10/28 پس از تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر حضور یک قلاده روباه زخمی در جاده ماهدشت -بعد از فرودگاه پیام، ماموران یگان حفاظت این اداره به محل اعزام و حیوان زخمی را که به دلیل تصادف با یک خودرو مصدوم شده بود و حال خوبی نداشت برای مداوا به یکی از مراکز درمانی (بیمارستان دامپزشکی) انتقال دادند.

وی گفت: این حیوان که هم اکنون تحت درمان بوده و مراحل درمان را می گذارند، پس از مداوا در زیستگاه های طبیعی رهاسازی می شود.

حکیمی با بیان اینکه روباه زیستگاه خاصی ندارد، گفت: این حیوان تقریبا در تمام نقاط استان البرز قابل رهاسازی است.

حکیمی درباره زندگی روباها یادآور شد: جمعیت این حیوان نسبت به گونه های دیگر جانوری بیشتر است و تعداد زیادی از این حیوان در کرج زندگی می کنند.

وی محل زندگی روباها را حاشیه روستاها و شهرها نام برد و افزود: با توجه به اینکه این حیوان بیشتر از حیوانات خانگی مانند مرغ و خروس تغذیه می کند و این امر سبب شده محل زندگی روباها در مجاورت انسانها باشد، بیشتر در معرض خطرات و حوادث قرار می گیرند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کرج درباره اقدامات این اداره مبنی بر حمایت از حیات وحش یادآور شد: سال گذشته طی اطلاعیه های فراوان از شهروندان خواستیم در مواجهه با موار زنده گیری، نگهداری حیوانات به صورت غیرمجاز و یا حیوانات زخمی و رها شده در طبیعت مراتب را سریعا گزارش دهند که از آن زمان تا کنون بیش از 100 مورد از نیاز حیات وحش به حمایت و نگهداری به ما اعلام شد.

حکیمی با اشاره به استقرار یک بیمارستان دامپزشکی و دو مرکز درمانی نگهداری حیوانات در کرج گفت: حیواناتی که زخمی می شوند پس از درمان در این مراکز در زیستگاه طبیعی خود رها می شوند. دسته ای از حیوانات نیز که پس از درمان دیگر توان زندگی در زیستگاه های طبیعی را ندارند در همین مراکز نگهداری می شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج اظهار داشت: همانطور که همه ما دوست داریم از زندگی توام با امنیت و آرامش بهره مند شویم موجودات دیگر نیز این حق را برای خود محفوظ می دانند.

وی با اشاره به آموزه های دینی مبنی بر حق حیات تمام موجودات گفت: آزار و اذیت حیوانات به هر طریقی گناه محسوب می شود و مستوجب عقوبت الهی است. در قانون نیز این حق برای همه جانداران و حیوانات محفوظ دانسته شده و تخلف از آن جرم محسوب می شود و در صورت مشاهده با افراد خاطی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

حکیمی با اشاره به اتفاقات ناگوار ماههای اخیر برای حیات وحش کشور گفت: امیدواریم به کمک رسانه ها بتوانیم به وظیفه خود در حفاظت از حیات وحش عمل کنیم و دیگر شاهد تعدی و دست درازی به حیوانات نباشیم.