وقتی آمبولانس ها گرفتار راهبندان می شوند/ نمایشگاه های خودرو بلایِ جان بیماران در جادۀ کرج - ماهدشت

به گزارش خبرنگار مهر،با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن ورود و تزریق خودرو به شهرهای بزرگی نظیر کرج، رفت و آمد خودروها به خصوص در جاده های مهمی که راه مواصلاتی چند شهر را ایجاد کرده است بیشتر و بیشتر می شود و مطمئناً با روند رو به رشد جمعیت و مهاجرتها و ازدیاد سرسام آور خودروها، در آینده ای نه چندان دور ترافیک شدیدتری نیز بروز خواهد کرد. در واقع هر سال نسبت به سال قبل شرایط سخت‌تری را در حوزه ترافیک پیش روی شهرستانی چون کرج و شهرهای تابعه آن خواهد بود.

در همین رابطه جاده طویل کرج- ماهدشت را می توان از این حیث که چند استان را به هم متصل می کند یکی از مهمترین جاده ها و راه های کشور و استان البرز برشمرد و توجه به ساماندهی آن را یک ضرورت عنوان کرد زیراکه به خودی خود با نقاط استاندارد موجود برای یک راه مواصلاتی فاصلۀ زیادی دارد.

عرض کم جاده، کمتر می شود!

در باب جاده کرج- ماهدشت درخواست های مکرری را از سوی مردم برای تهیه گزارش داشتیم. در واقع مشکل اصلی این جاده فارغ از مسائل مهندسی و عمرانی بحث ترافیکی است که در شهر محمدشهر ایجاد می شود. زیرا این جاده از قسمتی از شهر محمدشهر عبور کرده است و در همان نقطه نیز گره کور ترافیکی وجود دارد که سالیان سال است که بسته مانده و نیاز به عملیاتی برای گشوده شدن است.

عبدالحسین سلیمانی از رانندگان خودروهای باری است که چند سالی است از جاده قدیمی کرج- ماهدشت تردد می کنند. از او در خصوص مشکل موجود در جاده مذکور می پرسم. این راننده پاسخ می دهد: در بیشتر جاهای این جاده مسیر را به صورت عادی طی می کنم اما همین که به ورودی محمدشهر می رسم ماشینها تو در توی هم می شوند و مشکل ترافیک ایجاد می شود.

سلیمانی می افزاید: من فکر می کنم این مشکلات از زمانی که بلوار را عریض کرده اند بدتر هم شده است و به خاطر آنکه ورودی مسجد جامع شهر هم در بَرِ جاده قرار گرفته است این مشکلات چندین برابر شده است.

یکی از شهروندان نیز در این رابطه عنوان می کند: پارک خودروهایی که در مقابل نمایشگاه های متعددی که در جوار این جاده به خرید و فروش خودرو می پردازند مشکلات و ترافیک را چند برابر کرده است و در واقع پارک اتومبیلهای مورد معامله در جوارجاده، عرض بسیار کم جاده را کمتر کرده است.

سجاد حشمتی اضافه می کند: به نظر بنده باید در ابتدا به عرض جاده افزوده شود و همچنین پارک خودروها در مقابل نمایشگاه های خرید و فروش خودور ممنوع اعلام شود.

معضل ترافیک تنها با عریض کردن خیابان ها برطرف نمی شود

اما با وجود اینکه عریض کردن خیابان ها و جاده ها یکی از راه حل های برطرف کردن معضل ترافیک در برخی از نقاط تردد محسوب می شود ولی به زعم کارشناسان، جاده ای همانند جاده کرج-ماهدشت بواسطه آنکه از قلب شهری همچون محمدشهر گذر می کند دیگر امکان تعریض برای آن وجود ندارد و یکی از راه های اساسی برای رفع آن ایجاد کمربندی و مرکزیت دادن به نمایشگاه های خرید و فروش در نقطه دیگری از شهر است.

نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا و شهردار محمدشهر از جمله کسانی هستند که راه حل مشکل را در عملیاتی کردن پروژه کمربندی می دانند.

احداث کمربندی، حلّال مشکل ترافیک جاده کرج-ماهدشت

محمد جواد کولیوند- نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی- در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهمترین مشکلات شهر محمدشهر و منطقه جنوب شهرستان کرج را فقدان کمربندی در آن عنوان می کند و می گوید: محمدشهر مسير مواصلاتی چندين استان کشور است و لازم است تا کمربندی محمدشهر در اين مسير احداث شود زیرا که مسافران زيادی از استانهای مختلف، مسير محمدشهر و اشتهارد را برای انجام سفرهای خود انتخاب می کنند که اين امر، حجم ترافيک در اين مناطق را افزايش می دهد و بر مشکلات درون شهری می افزايد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می افزاید: خوشبختانه بحث مطالعاتی کمربندی محمدشهر در فاز نخست به اتمام رسیده و در ادامه و با اقدامات و پیگیری های شورای فنی استانداری پیش خواهد رفت.

کولیوند يادآور شد: حل مشکلات تردد جاده ای در محمدشهر نيازمند همکاری همه دستگاه های ذيريط است و همه بايد در اين خصوص خود را مسئول بدانند و طبق وظايف عمل کنند زیرا عملیاتی کردن این مهم برای رفع مشکلات عبور و مرور منطقه ضرورت دارد.

عزیز اکبریان دیگر نماینده مجلس نیز در خصوص ساخت کمربندی تاکید می کند و به پیگیری های هرچه بیشتر برای جذب اعتبارات احداث این مهم تاکید می کند.

شهردار محمدشهر نیز بر تسریع در عملیاتی کردن پروژه کمربندی تاکید می کند و آن را حلال مشکلات عبور و مرور منطقه می داند.

محمدحسین شیخیانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: در آخرین جلسه برگزار شده با نمایندگان شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی قرار بر این شده است که در خصوص طرح مطالعاتی کمربندی پیگیری جدی صورت پذیرد تا هرچه زودتر بتوانیم این طرح که در جهت کاستن مشکلات عبور و مرور بسیار حائز اهمیت است را در مرحله اجرایی قرار دهیم.

به گفته وی هم اکنون 500 میلیون ریال اعتبار برای طرح مطالعاتی پروژه مذکور پیش بینی شده است که در سال آینده به آن تعلق خواهد گرفت.

ضرورت انتقال نمایشگاه های خرید و فروش خودرو

اما در ادامه پیگیری ها در خصوص معضل ترافیکی جاده کرج- ماهدشت به سراغ مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهر رفتیم. این مسئول نیز ضمن تاکید بر اجرایی شدن کمربندی شهر محمدشهر با نظر برخی از شهروندان و برخی از مسئولین در رابطه با تأثیر نمایشگاه های خرید و فروش خودرو و پارک خودروها در مقابل آنها بر تشدید معضل ترافیک سنگین جاده کرج- ماهدشت موافق است.

بهنام محمدی پارک خودروهای مورد معامله در مقابل نمایشگاه های خرید و فروش خودرو را از علل اصلی ترافیکی جاده کرج-ماهدشت(در قسمت محمدشهر) می داند و در این رابطه می گوید: در همین راستا با تعاملی که با مسئولین ذیربط داشته ایم و همچنین طی اطلاع رسانی ای که با مدیران این نمایشگاه ها به عمل آمده است بر ضرورت مرکزیت یافتن و انتقال نمایشگاه های خرید و فروش خودرو تاکید شده و از مدیران این نمایشگاه ها نیز دعوت به عمل آمده است که در این رابطه همکاری به عمل آورند و پیشنهادات و راهکارهای خود را نیز در این خصوص ارائه دهند.

وی در همین رابطه تشریح می کند: با توجه به اینکه بلوار امام خمینی (ره) شهر محمدشهر کرج محل عبور چندین شهر و استان می باشد و شهر کرج را به شمال غرب و غرب کشور و به استانهایی همچون قزوین، زنجان، همدان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و شهرهای همجوارش ماهدشت، صفادشت، اشتهارد متصل می نماید لذا نسبت حجم زیاد تردد به خصوص در پیک ترافیک باعث ایجاد راه بندانهای سنگینی در این نقطه از جاده کرج- ماهدشت می شود.

بهنام محمدی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: همچنین وجود برخی از سد معبرها از قبیل پارک خودروها در حاشیه بلوار به ویژه پارک دوبله و سوبله خودروها در جلوی نمایشگاههای اتومبیل مزید علت شده تا ترافیک سنگین تر شود.

خودروهای آتشنشانی و آمبولانسها در تنگنای ترافیک

مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهردر ادامه سخنان خود می افزاید: دور از انتظار نیست که راه بندانهای این چنینی به علت آنکه باعث دیر رسیدن خودروی های آتشنشانی به محل حادثه می شوندمسبب بی خانمان شدن خانواده ای شوند و یا همینطور دوراز انتظار نخواهد بود که در همین راه بندانها جان بیماری در داخل آمبولانس به علت وقفه در عملیات از دست برود.

شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است

بهنام محمدی با بیان اینکه «شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است» عنوان می کند که مدیران نمایشگاه های مذکور بایستی متوجه باشند که همین حوادث و مشکلات خدای ناکرده امکان دارد برای خودشان هم اتفاق بیفتد و به خاطر مشکلی همچون ترافیک سنگین و گرفتاری خودوری آمبولانس و آتشنشانی حادثۀ جبران ناپذیر دیگری نیز روی دهد.

در مجموع و با توجه با دیدگاه ای مطروحه در خصوص مشکل یاد شده می توان قول و گفته مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی محمدشهر که مبنی است بر «شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است» را مدنظر قرار داد و مشکل تمام شهرها را از هر منظری حل کرد و علی الخصوص گره ناگشودنی ترافیک جاده کرج – ماهدشت را که به خودی خود تولیدگر صدها مشکل است و به قول برخی از رانندگان «بلای جان جاده کرج- ماهدشت» شده است را از میان برداشت.

گزارشگر: ســعید پورمــند