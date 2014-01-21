30 هزار میلیارد ریال برای تامین خدمات روبنایی مسکن مهر اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن و حمل و نقل آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حدود 280 مدرسه در سطح طرحهای مسکن مهر کشور از منابع دولتی و نوسازی مدارس در دست احداث است، افزود: همچنین تعداد زیادی مسجد و کلانتری با کاربریهای تجاری در دست اجرای عملیات بوده که این تعداد کافی نیست.

وی از نیاز 30 هزار میلیارد ریالی برای تامین خدمات روبنایی در طرحهای مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: بر اساس قانون هر دستگاه موظف به ارائه خدمات روبنایی در این مناطق بوده ولی متاسفانه دستگاهها کمبود اعتبار را مانع از ارائه خدمات به ساکنان این مناطق می دانند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه می توان در قالب ماده 100 قانون با اقساط 20 ساله تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی برای ارائه خدمات روبنایی در طرحهای مسکن مهر قرار داد، ادامه داد: در برخی استانها مشکل فاضلاب داشته که در این راستا نیز 10 هزار واحد در آذربایجان غربی درگیر مشکل فاضلاب هستند.

اصغری مهرآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 2 میلیون و 300 هزار قرار اجرای مسکن مهر در سطح کشور بسته شده بود، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و 50 واحد به بهره برداری رسیده و 175 هزار واحد نیز تا پایان امسال آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

58 درصد پروژه های مسکن مهر مشکل دار هستند

وی با اعلام اینکه 58 درصد طرحهای مسکن مهر کشور مشکل دار هستند که از این تعداد نیز 90 درصد راکد، تعطیل و نیمه تعطیل شده اند، گفت: اگر بحث های بیمه و مالیات و بانکها حل نشود قطعا نمی توان این طرح را به پایان برسانیم. که در این جهت نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و متصدیان بیمه و مالیات در استانها باید کمک کنند تا مشکل طرحهای مسکن مهر مرتفع شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه از عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای طرحهای مسکن مهر کشور به دلیل برخی سیاستهای دولت خبر داد و گفت: 23 هزار میلیارد ریال از محل وصول اقساط برگشتی داشته که در صورت وصول برای اتمام طرحهای نیمه تمام و رفع مشکلات زیربنایی هزینه می شود.