پل های عابر پیاده نهاوند در حسرت قدم های مردم/ پل ها سوهان روح مردم و نماد سئوالهای بی جواب

به گزارش خبرنگار مهر، نهاوند شهری است که مسئولان شهرستانی و استانی و کشوری هنگام بازدید و شرکت در جلسات مختلف آن یک جمله کلیشه ای و معروف " نهاوند سیما و ریخت شهری ندارد " را در سخنان و مطالب خود بکار می برند اما با گذشت سال ها ظاهرا حرفی که بیانش از درد و بغض نهاوند و مردم آن حکایت دارد همچنان بر زبانها جاری است و به مسئولان جدید به یادگار و امانت منتقل می شود.

نهاوندی شهری است که آبرو و افتخار بزرگی در تاریخ ایران دارد و چه قبل و چه بعد از اسلام، دارای چهره های ماندگار و جاذبه های گردشگری و توریستی و تاریخی و جغرافیای بسیاری بوده است، نهاوند که به تنهایی بخش اعظمی از افتخار و بزرگی تاریخ غرب کشور را یدک می کشد شهر ورود اسلام به ایران است.

اما حکایت و درد این روزهای نهاوند تفاوت عمده ای با آنچه در تاریخ و روایت گذشتگان می خوانیم دارد این شهر در اما و اگرها و امروز و فردا کردن های بسیار حبس شده و بافت فرسوده و ترافیک و خیابانهای کم عرض و کوچه های باریک و قدیمی راه نفس کشیدن را از این شهر گرفته اند

طرح های بدون کارشناسی و شتاب زده برای نهاوند مشکل ساز شده است

اما زخم بزرگی که نهاوند را زمین گیر و قد و قامت این شهر تاریخی و کهن را خمیده و شکسته کرده اقدامات و کارها و طرح های بدون کارشناسانه و شتاب زده بوده است که باعث شده این شهر برای سال های اینده نیز راه پیشرفت و توسعه و آبادانی را به روی خود بسته ببیند.

در کنار احداث غلط و بدون توجیه خیابان آزادگان و دو خواهران جا نمایی اشتباه طرح ها حکایت عجیب دیگری است که باعث شده مردم شهر نهاوند هر روز با دیدن آنها حسرت و افسوس بخورند و نگاهی معنا دار به نوع توسعه و پیشرفت شهرهای اطراف خود داشته باشند چراکه به راستی نهاوند با شهرهای اطراف فاصله زیادی دارد

یکی از این طرح ها و پروژه های شتاب زده که اعتراض و انتقاد به همراه دارد نصب دو پل عابر پیاده در دو نقطه شهر نهاوند یعنی خیابان فرمانداری روبروی بخشداری مرکزی و دیگری بلوار امام حسین(ع) روبروی ترمینال است که با گذشت چهار سال هنوز هیچ فردی دلیل و منطقی برای نصب انها با توجه به شرایط موجود این دو منطقه پیدا نکرده است.

مگر نه اینکه پل های عابر پیاده از جمله تجهیزات و امکاناتی است که برای تسهیل در رفت و آمد و عبور و مرور عابران پیاده در خیابان های با عرض زیاد و شلوغ و پر ترافیک تعبیه شده تا باعث روان تر شدن عبور و مرور خودروها و آسایش خاطر و امنیت و راحتی شهروندان در جابه به جای طول عرض و خیابان باشد.

بررسی ها نشان می دهد جانمایی نامناسب برای نصب این پل ها مهمترین عاملی است که بدليل غفلت شهرداری و مسئولین گذشته شهر نهاوند ، باعث استفاده نکردن این تجهیزات توسط شهروندان شده و از طرف دیگر نادیده گرفتن وضعیت معلولان، سالخوردگان و کودکان بعنوان بخش بزرگی از استفاده کنندگان این پل ها و توجه نداشتن به ارتفاع پله ها، عدم نصب سیستم روشنایی برای استفاده در شب، تعداد زیاد پله ها و امکان لیز خوردگی از روی آنها و مکانیزه نبودن پله ها از دلایل دیگری است که این امکانات را در شهر نهاوند بدون استفاده کرده است.

جا نمایی غلط و اشتباه این پله ها و مجهز نبودن آنها به پله‌هاي برقي از عواملي است كه می توان به عنوان مانع بزرگ براي استفاده از این ابزار از آن یاد کرد چراکه برخی بدلیل بیماری های تنفسی و تنگی نفس، توان بالا رفتن از این پل ها را ندارند و عطایشان را به لقایشان می بخشند

پل های عابر پیاده نهاوندان مردم را نیز در خطر می اندازد

با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و بارش، مواقعی که باران یا برف می ‌آید پله‌ها آنقدر لغزنده می‌شود که استفاده از پل هوایی را بسیار خطرناک می‌کند، این وضعیت زمانی که برف به‌ صورت یخ زده درمی‌آید بدتر مي‌شود و با این وصف این پل ها نه تنها سهولتی در روند رفت و آمد ایجاد نمی کند بلکه جان مردم را نیز در خطر می اندازد

اما بسياري از شهروندان نهاوندی با انتقاد از اینکه پل‌هاي عابر پياده در جايی ساخته شده که اصلا نیازی به وجود آن ها نیست معتقدند مدیریت شهرداری نهاوند در سالهای گذشته نصب پل عابر پیاده خیابان فرمانداری را برای تبلیغات و درآمدزایی انجام داده تا با نصب بنرهای تبلیغاتی بیشتر به نفع خود اقدام کند تا نفع مردم و شهروندان و مردم بر این باورند که اصلا نهادی برای نظارت نیست که بپرسد چرا مکانی که اصلا رفت و آمد هیچ عابری در عرض خیابان نیست باید بعنوان مکان تعبیه پل عابر پیاده باشد؟

شاید توجیه مسئولین وقت نهاوند برای نصب این پل وجود جند مدرسه و مرکز آموزشی در آن منطقه باشد اما تحقیق و پیگیری ما نشان داد که مدارس و فضاهای آموزشی در مکانهای قرار دارند که به راحتی سرویس های آنان دانش آموزان را در مقابل مدرسه پیاده و سوار می کنند.

قصه این است که در سالهای گذشته نظارت و کار کارشناسی در این شهر کمتر صورت گرفته و برای استفاده صحیح و درست از بیت المال دلسوزی وجود نداشته است.

میترا عباسی دانشجویی که محل کارش در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند واقع در خیابان فرمانداری است وقتی ما را با دوربین عکاسی دید که در حال عکس گرفتن از پل عابر پیاده هستیم جلو آمد و گفت چه عجب بالاخره این پل بعد از سالها سوژه عکس یک خبرنگار شد.

از او می پرسم چند سال است که از کنار این پل می گذری و چند بار از آن استفاده کرده ای؟ لبخندی زد و گفت: اصلا این جا نیازی به پل ندارد خیابان خلوت و کم رفت و آمد وقتی به راحتی می توان از عرض خیابان رفت و آمد کرد چرا باید این همه پله را بالا و پایین کنم پل عابر پیاده تعریف دارد و نصب ان از شرایط و قانون بگذریم که در نهاوند به این ضوابط و شرایط اهمیتی نمی دهند و برای رفع تکلیف شتاب زده طرح و برنامه اجرا می کنند

پل عابر پیاده نصب شده در بلوار امام حسین(ع) روبروی ترمینال هم گرچه ممکن است به ظاهر و با توجه به بودن ترمینال در ابتدا توجیه پذیر باشد اما عملا این پل نیز به چند دلیل بلا استفاده مانده است.

دلیل اول اینکه روستائیان پائین شهر هنگام مراجه به شهر دقیقا در مکانی پیاده می شوند که تاکسی و سرویس حمل و نقل عمومی برای آنها مهیاست و اصلا نیازی به طی کردن عرض خیابان ندارند همانجا که پیاده شده اند سوار وسایل نقلیه عمومی می شوند و به نقاط مختلف شهر مراجعه می کنند.

نکته جالب تر اینکه در مسیر برگشت هم همان اتفاق و مسئله رفت آنها صادق است یعنی برای رفتن به روستاها در مکانی پیاده می شوند که وسایل نقلیه عمومی منتظر مسافر هستند و باز هم نیازی به طی عرض خیابان ندارند و با این شرایط نصب این پل هم در این مکان تبدیل به معمایی شده که هنوز حل نشده است.

معصومه کمالوند ساکن روستای فارسبان نهاوند است نزد او رفتیم و پرسیدیم چرا از پل عابر پیاده که برای استفاده شما نصب کرده اند استفاده نمی کنید؟ با تعجب پرسید چرا باید استفاده کنم من که نیازی به طی کردن عرض خیابان ندارم اصلا وسایل نقلیه ای که ما با انها رفت و آمد می کنیم در داخل ترمینال توقف نمی کنند همه در کنار خیابان اصلی منتظر مسافرند.

کمالوند معتقد است نصب این پل باعث شده عملا ترمینال مسافربری روستاهای پائین شهر نهاوند تعطیل شود چون وسایل نقلیه عمومی در مکانی خارج از ترمینال پارک می کنند و منتظر مسافر هستند و به محض اینکه مسافر از تاکسی پیدا می شود وسایل نقلیه برای رفتن به روستای مقصد در کنارش آماده است.

وی می گوید: در چهار سال گذشته به ندرت دیده است افرادی از این پل استفاده کنند مگر بچه ها و کودکانی که برای بازی و از روی هوس و کنجکاوی بخواهند از روی این پل عبور کنند

نهاوند شرایط و امتیاز استفاده از خط واحد اتوبوسرانی را برای جابه جایی مسافران ندارد

معصومه کمالوند ادامه می دهد: اصلا شهری که شرایط و امتیاز استفاده از خط واحد اتوبوسرانی را برای جابه جایی مسافران ندارد به پل عابر پیاده هم نیازی ندارد و هزينه وسرمايه اي كه براي احداث این پل ها انجام شده درست و منطقی و صحیح نبوده است چون مكان يابي و طراحي پل هاي عابر پياده از استاندارد لازم برخوردار نيست.

به شهرداری نهاوند رفتیم تا به چهار سال قبل برگردیم که چرا این پل ها با چنین شرایط و در آن مکانها نصب شده اند پاسخ گوی ما عباس حسنوند مسئول قسمت عمران شهرداری نهاوند است بدون مقدمه می پرسیم مردم از پل های عابر پیاده استفاده نمی کنند؟

حسنود با صداقت می گوید نصب پل عابر پیاده خیابان فرمانداری از روز اول اشتباه بود و جا نمایی آن درست نبوده مکان فوق اصلا نیازی به نصب پل ندارد چون خلوت و کم رفت و آمد است اما اصرار شهردار و فرماندار وقت بوده و دلیل آن هم مشخص نشد.

وی در مورد نصب پل عابر پیاده روبروی ترمینال نظر متفاوتی دارد و بیان می کند: در سال 88 نصب پل عابر پیاده در مکان فوق ضروری بود اما عدم استفاده مردم از این پل را تعداد زياد پله ها ، فاصله زياد پله ها و مکانیزه نبودن آن می داند و اضافه می کند: اگر پل هاي عابر پياده برقي باشند مردم تمايل بيشتري به استفاده از پل ها خواهند يافت.

مسئول عمران شهرداری نهاوند به خبرنگار مهر می گوید: این دو پل در سال 1388 نصب شده اند و برای نصب آنها 100 میلیون تومان هزینه شده است و در حال حاضر برای مکانیزه شدن رفت و برگشت هر پل 300 میلیون تومان هزینه مورد نیاز است.

با ارزيابي نكات مطرح شده توسط مردم ، اين نكته را درمي يابيم كه مردم نهاوند از اجرای طرح های غلط و شتاب زده ناراحت و مغموم هستند و از اینکه از سهم بیت المال اقدامات غیر کارشناسی و سلیقه ای صورت گرفته دل خوشی ندارند.

گذشته نهاوند از این قبیل کارها در کارنامه خود کم ندارد که اقداماتی در راستای توسعه و پیشرفت نهاوند و حل مشکلات و رضایت مندی مردم صورت گرفته اما نتیجه آن با گذشت زمان ایجاد مشکلات بیشتر و دوری نهاوند از توسعه و پییشرفت و نارضایتی مردم شده است.

با این شرایط مردم نهاوند از شورای شهر و شهردار جدید نهاوند تقاضا دارند با رعایت حقوق مردم در کنار احترام و کرامت آنان از اولویت‌های مهم شهر و اموال مردم که در اختیار شهرداری است و در وصول مطالبات و حقوق مردم دقت کافی و در هزینه‌کردن آن نیز نظارت داشته باشند.

گزارش و عکس: حسین صادقی