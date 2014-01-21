معاون فنی و عمرانی فرمانداری دماوند معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز طی مراسمی با حضور مسئولان شهرستان دماوند، شهرداران و رؤسای ادارات از زحمات سید سهیل نجبائی در این پست تقدیر و حکم اکبر مردانی به عنوان معاون جدید امور فنی و عمرانی فرمانداری دماوند به وی عطا شد.

در این حکم آمده است: که با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و در جهت هماهنگی امور مربوطه با عنایت به شرح وظایف قانونی و با اتخاذ تدابیر شایسته در اعمال سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشند.

در ادامه حکم نیز به معاون جدید امور فنی و عمرانی تاکید شده تااخلاق حسنه و احترام به مراجعین و مردم که ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند را سرلوحه کاری خود قرار دهد.

در این مراسم فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه تغییرات در مسئولیت ها ناشی از تحول در ساختار اداری و بخشی دیگر بنا به خواست افراد مسئول صورت می گیرد، اظهار داشت: سیاست‏های جدید وزارت کشور مبنی بر این است که کارکنان این مجموعه باید از نیروهای درون سیستم انتخاب شوند و از سویی دیگر به جهت تقاضا و تمایل معاون اسبق عمرانی به فعالیت در بخشی دیگر، این تغییر در فرمانداری رخ داد.

ناصر محمودی فر با آرزوی موفقیت برای معاون جدید در پیشبرد اهداف دولت و تکمیل پروژه های نیمه کاره که از اولویت خاصی برخوردارند، از سایر دستگاه های اداری و نهادهای اجرایی خواست تابا ایشان همکاری های لازم را داشته باشند.

گفتنی است اکبر مردانی متولد سال 1359 و دارای مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی شهری است که وی ریاست گروه برنامه ریزی عمرانی و فنی وزارت کشور و فعالیت در معاونت فنی استانداری چهارمحال بختیاری را در سابقه کاری خود دارد.





