آزاد سازی خرید و فروش مسکن مهر، زمینه اتمام هر چه سریعتر این طرح را ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن و حمل و نقل آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ایجاد امکان خرید و فروش مساکن مهر با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی انگیزه متقاضیان برای تحویل گرفتن واحدها را افزایش می دهد، افزود: این اقدام زمینه اتمام هر چه سریعتر طرحها را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح واحدهای سکن مهر از دست تعاونیها خارج و به مردم واگذار می شود، اظهار داشت: تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز با توجه به مقررات اخذ شده باید همکاری لازم را با مردم داشته تا متقاضیان مسکن مهر درگیر مسائل بیمه و مالیات نشوند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه شرکتهای خدمات رسان باید خدمات زیربنایی از جمله آب، فاضلاب، برق و گاز را به موازات احداث طرحهای مسکن مهر اجرا کنند، اعلام کرد: راه و شهرسازی نیز باید زمین مورد نیاز با کاربریهای آموزشی، بهداشتی و خدماتی در اختیار دستگاهها قرار دهد.

بهادری ضمن تاکید بر اینکه نباید مردم بدون ارائه خدمات زیربنایی در واحدهای مسکن مهر مستقر شوند، ادامه داد: رفع برخی اشکالات و کمبودهای جزئی در داخل واحدها را خود متقاضیان توانایی رفع مشکل را داشته ولی باید خدمات زیربنایی آب، گاز، فاضلاب و برق رسانی در اولویت باشد.

در این جلسه در خصوص مشکلات طرحهای مسکن مهر در حوزه خدمات زیر و روبنایی بحث و تبادل نظر شده و مقرر شد حداکثر تا 10 روز آینده دستگاهها و استانداری جلسات هماهنگی برای رفع مشکلات موجود برگزار کنند.