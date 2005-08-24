سفر رئيس جمهوري چين به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد در بيانيه اي كه به همين مناسبت صادر كرد، با اشاره به اينكه اين نخستين سفر جين تائو به آمريكا به عنوان رهبر چين مي باشد، گفت : جين تائو در سال 2002 زماني كه معاون رئيس جمهوري چين بود، از آمريكا ديدار كرد.

مك كللان افزود: جرج بوش آمادگي دارد با رئيس جمهوري چين درباره جنبه هاي مختلف روابط چين و آمريكا گفتگو كند تا دو طرف تلاش نمايند روابطي سازنده، دوجانبه و مفيد داشته باشند.

به تازگي روابط پكن و واشنگتن به دلايل متعددي دچار تنش شده است.

اما كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا هفته گذشته در گفتگو با روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد: به نظر مي رسد مقامات چين قصد دارند روابط خود را با آمريكا بهبود دهند.

رايس تاكيد كرد: در صورت تمايل چين ما نيز در اين راه گام برمي داريم.