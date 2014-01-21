اعتماد به جوانها نتیجه می دهد/ بعد از سالها یک تئاتر از لرستان در جشنواره فجر حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود حمزه پور در حاشیه برگزاری سی و دومین جشنواره تئاتر بین المللی فجر در استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز نمایش "ابوالهول" در پلاتو شیدا به روی صحنه رفت، اظهار داشت: این اجرا چون تک اجرا هم بود برای من و گروه یک تمرین جدی قبل از اجرای در جشنواره بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل کمبود تبلیغات امروز تماشگر کمی برای دیدن نمایش آمد، تصریح کرد: پیش از این نمایش "ابوالهول" 12 اجرای عمومی داشته و استقبال خوبی هم از این کار شد.

واکنش به نقدها در مورد نمایش "ابوالهول"

کارگردان نمایش"ابوالهول" با اشاره به اینکه امروز بعد از اجرای نمایش جلسه نقد و بررسی کار نیز برگزار شد، افزود: بعضی از نقدهایی که مطرح شد بر می گردد به نوع نگاه دوستان و زاویه دیدی که هرکس دارد.

حمزه پور با بیان اینکه بعضی نقدها را می پذیریم چون بر می گشت به یکسری امکاناتی که داشتیم و یکسری مسائل که دخیل بود، ادامه داد: نقد هایی هم به شیوه اجرایی کار شد که همه اش منفی نبود و مثبت هم بود.

وی با تاکید بر اینکه یکسری نقدهای منفی بود که من و گروهم آنها را بررسی می کنیم، گفت: ما در این نمایش حرف هایمان را زده ایم، متن را نیز رسانده ایم، کارگردانی شده و بازیگری ها هم به حداقل های خود رسیده اما در عین حال تئاتر همیشه پویا بوده و چیزی نیست که بگوییم تمام شده است.

کارگردان نمایش"ابوالهول" با اشاره به اینکه هر اجرای یک نمایش یک فرم و گونه خاص است و حال و هوای خود را دارد، اظهار داشت: در اجرای امروز هم یک چیزها و نکاتی را چه در کارگردانی خودم و چه در بازیگری ها پیدا کردیم.

حمزه پور یادآور شد: باز هم تاکید می کنم که تئاتر چیزی نیست که بگوییم تمام شده است و هر متنی همیشه برای جلو رفتن جا دارد.

بعد از سالها یک تئاتر از لرستان در جشنواره بین المللی فجر حضور دارد

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال بعد از سالها یک تئاتر از استان لرستان در جشنواره بین المللی فجر حضور دارد، اظهار داشت: حضور نمایش "ابوالهول" در جشنواره بین المللی فجر در سایه تلاش و کوشش محقق شد.

کارگردان نمایش"ابوالهول" یادآور شد: شاید بعضی ها شکسته نفسی کنند اما من شکسته نفسی را کنار می گذارم و به جرات می گویم که حضور نمایش "ابوالهول" در جشنواره فجر حاصل تلاش و کوشش ما بود.

حمزه پور با بیان اینکه شاید حضور نمایش "ابوالهول" در جشنواره حاصل تلاش برنامه های مدیریتی نبود ولی حاصل تلاش گروه بود، تصریح کرد: این حضور حاصل همدلی یک گروه است.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تا این مرحله که هیچ قدرت و لابی نتوانست جلوی پیشرفت کار ما را بگیرد، افزود: من از کارم دفاع می کنم و امیدواریم سالهای بعد هم کارهایی داشته باشیم که هیچ قدرتی مانع از جلو رفتن آنها نشود.

همدلی هنرمندان لازمه پیشرفت هنر تئاتر در لرستان است

کارگردان نمایش"ابوالهول" در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به کمبود امکانات و شرایط برای فعالیت هنرمندان تئاتر لرستان اظهار داشت: شاید اگرمن بگویم امکانات کم است بگویند هنرمندان همیشه می گویند کمبود امکانات داریم اما من باز هم می گویم امکانات کم است.

حمزه پور با بیان اینکه کمک و حمایت از تئاتر تنها بحث امکانات فیزیکی و ساختمان نیست، تصریح کرد: تولید نمایش، پرورش بازیگر و کارگردان، فراهم شدن امکانات اجرای کار برای گروه ها و سبک های مختلف و آزادی عمل هنرمندان نیز برای فعالیت هنرمندان ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه کمک معنوی این است که بستر لازم برای فعالیت بدور از حاشیه، دغدغه، لابی و خیلی مسائل دیگر برای هنرمندان فراهم شود، یادآور شد: از سوی دیگر همدلی بین هنرمندان هم لازمه ی پیشرفت هنر تئاتر است.

ارتباط چندانی بین نسل جدید تئاتر و اساتید و قدیمی ها نیست

کارگردان نمایش"ابوالهول" با اشاره به اینکه همان شکاف نسلی که می گویند در بین هنرمندان هم دیده می شود، اظهار داشت: شاید امروز ارتباطی بین نسل جدید تئاتر و اساتید و قدیمی ها نیست و اگر هم هست خیلی کم است.

حمزه پور در پایان با تاکید بر اینکه نمایش "ابوالهول" به نوعی قدم اول من به صورت حرفه ای در حوزه تئاتر بود، یادآور شد: این اولین کارحرفه ای من بود و به این مرحله رسید.

وی با بیان اینکه قبل از این کارهای دانش آموزی و شیوه هایی که دوست داشتم را اتود می زدم، تصریح کرد: خوشبختانه اولین کار حرفه ای ام را توانستم تا این مرحله برسانم.

کارگردان نمایش"ابوالهول" افزود: بها دادن به چهره های جوان تر بد نیست و به طور قطع نتیجه می دهد.

