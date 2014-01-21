افراد غیرمسئول اعتبار و جایگاه شهرستان بهارستان را زیر سوال نبرند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی عصر دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان در جمع مسئولان ضمن تاکید بر اقدامات حاصل شده در شهرستان اظهار داشت: بعضا در گوشه و کنار این شهرستان جلساتی با حضور افراد غیرمسئول برگزار می شود که بدون داشتن اطلاعات جامع زحمات مسئولان منطقه را زیر سوال می برند، اگر در اینگونه جلسات مسئولین ادارات نیز حضور دارند، باید با شجاعت تمام از اعتبار و جایگاه شهرستان دفاع کنند در غیر اینصورت حضور آنان در آن محفل لزومی ندارد.

این مسئول افزود: بعضا افرادی در محافل غیررسمی با عنوان مدیرکل استانی و یا منطقه ای حاضر می شوند و با اعلام آمار دروغین که شهرستان نتوانست بودجه چند میلیاردی را جذب کند، در تلاشند تا جایگاه شهرستان را زیر سوال ببرند که اینگونه اظهارات باعث تشویش اذهان عمومی می شود و از پایه کذب است.

وی در ادامه سخنان خود، تکریم ارباب رجوع را در کلیه سازمانها و ادارات خدمات رسان را به عنوان یک اصل مهم و اولویت دار تلقی کرد و ادامه داد: عمده اهداف شکل گیری ادارات در سطح شهرستان و ارتقا بخشها به شهرستان به معنی ارائه خدمات بهتر به مردم است.

ناجی یادآور شد: از آنجائیکه نظام اسلامی به دست همین مردم توانسته اقتدار و عزت جهانی را کسب کند، همه مسئولان وظیفه دارند که با تمام توان بهترین و شایسته ترین خدمات را به افراد ارائه کنند.

فرماندار شهرستان بهارستان تکریم ارباب رجوع در ادارات خدمات رسان را مهم اعلام کرد و افزود: یکی از مواردی که همیشه مورد تاکید مسئولان نظام بوده، تکریم ارباب رجوع و برخورد شایسته با مردم است که این مهم در شهرستان نیز باید در اولویت تمامی مسئولان قرار گیرد.

این مسئول هدف از برگزاری جلسه شورای اداری را تببین سیاست های کلی دولت در شهرستان اعلام کرد و یادآور شد: از آنجائیکه جلسه شورای اداری شهرستان به لحاظ قانونی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت حل موانع مسئولان ادارات برخوردار است، باید اهتمام ویژه نسبت به اجرای مصوبات آن وجود داشته باشد.

وی، تدوین، تنظیم و ابلاغ ماموریتهای اصلی نظام و دولت را در سطح منطقه جزو وظایف شورای اداری شهرستان دانست و گفت: شورای اداری به عنوان عالی ترین مرجع با حضور نماینده عالی دولت تشکیل می شود و به تبع آن مسئولین باید در بالاترین سطح در آن حضور اثرگذار داشته باشند.

تشکیل هیئتی برای رسیدگی به تخلفات شوراها

فرماندار شهرستان بهارستان ضمن هشدار به شهرداریها و شورای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد: باید خیلی مراقب باشیم که آبرو و اعتبار چندین ساله خود را با بر تکیه بر صندلی بویژه بر نهاد شورای شهر و روستا به باد ندهیم.

وی همچنین ادامه داد: به منظور رسیدگی به تخلفات شوراها، هیئت حل اختلافات در محل فرمانداری تشکیل شده تا برخی از مسئولان بدانند که مجموعه فرمانداری در این خصوص بسیار مصمم و جدی ورود پیدا کرده، امیدوارم برخی از افراد در نهاد شورای شهر آبرو و شخصیت چندین ساله خود را با برخی اقدامات غیرقانونی به چوب حراج نگذارند چرا که عملکرد هریک از آقایان به صورت ویژه رصد می شود.

برخی ادارات تازه تاسیس شده دارای وضعیت خوبی نیستند

ناجی در ادامه با اشاره به کمبود امکانات اداری و انسانی برخی از ادارات خدمات رسان در این شهرستان افزود: متاسفانه برخی از اداراتی که در این شهرستان تازه تاسیس مستقر شده از وضعیت خوبی برخوردار نیستند که این موضوع در شان و جایگاه مردم منطقه نیست.

فرماندار شهرستان بهارستان، مساعده شهرداری ها و شوراها را در شکل گیری هرچه زوتر ادارات را ضروری دانست و افزود : اینکه نگاه ادارات تازه تاسیس به این باشد که از طرف شهرداری و شورای شهر تجهیزات اداری و انسانی آنان تامین شود، تفکر غلطی است چرا که مساعدتهای صورت گرفته از سوی نهادهای شهری به ادارات مربوطه نوعی تعامل شهرستانی در راستای سرعت بخشی به نحوه ارائه خدمات به شهروندان بوده است.

چهره شهرها رنگ و بوی دهه فجر را به خود بگیرد

در ادامه این جلسه امام جمعه بخش بوستان شهرستان بهارستان نیز طی سخنانی بر اهمیت توجه به ویژه برنامه های دهه فجر تاکید کرد و گفت: مسئولین خدمتگذار باید در راستای تشریح کردن توفیقات انقلاب اسلامی به نسل جوان تلاش ویژه ای داشته باشند و آنان را از زوایای مختلف سه دهه گذشته آگاه سازند.

حجت الاسلام احمد محسن زاده اظهار داشت: در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی باید چهره شهرها و شهرستان رنگ و بوی دهه فجر را به خود بگیرد، تا مراسم امسال باشکوه تر از سال قبل برگزار شود.

این مسئول در ادامه به ساختار محیط شهری از سوی مدیران شهری پرداخت و افزود: مبلمان شهری باید همسو با معماری اسلامی طراحی و شکل بگیرد و این امر باید در اولویت کاری شهرداران باشد.

در ادامه این نشست روسای تامین اجتماعی، محیط زیست، طی سخنان کوتاهی آخرین اقدامات خود را در امورات محوله در این جلسه تشریح کردند و در ادامه بخشدار بخش گلستان با تاکید بر توجه ویژه به جایگاه شورای اداری شهرستان نیز گفت: از آنجائیکه شورای اداری در راستای بررسی و حل موانع و مشکلا کلی شهرستان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، اعضای این شورا باید برای حضور به موقع خود اهتمام ویژه ای را داشته باشند.

طاهری ادامه داد: خوشبختانه مصوبات اخیر شورای اداری هم اکنون با جدیدت تمام در دستور کار فرماندار قرار گرفته که این امر می تواند در راستای روند روبه رشد شهرستان نیز اثر گذار باشد.