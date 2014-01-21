سلام ماهواره تازه بیدار شده به زمین/ "روزتا" از خواب زمستانی بیدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پیام از فاصله 500 میلیون مایلی ما، پس از یک دهه ماموریت و 2 سال و نیم عدم فعالیت و ارتباط با دانشمندان، به زمین مخابره شد.

قرار بود فضاپیمای روزتا نخستین سیگنال خود را در ساعت 17:30 به وقت گرینویچ به سازمان فضایی اروپا ارسال کند که در نهایت این پیام در ساعت 18:18 دقیقه به زمین رسید.

در ساعت 10 صبح به وقت گرینویچ یک ساعت شماته دار فرایند بیدارسازی این فضاپیما را آغاز کرد تا این کاوشگر پس از گذشت 7 ساعت به آرامی بیدار شود و نخستین سیگنال خود را به زمین ارسال کند.

این پیام یک بوق کوچک بود که توسط تغییرات نموداری نشان داده شد؛ پیامی که از سلامت این فضاپیمای یک میلیارد پوندی حکایت داشت.

در نهایت 48 دقیقه پس از زمان برنامه ریزی شده پیام روزتا به مرکز عملیات در دامشتات آلمان رسید و جشن شادی دانش پژوهان علوم فضایی را به همراه آورد.

چند ثانیه بعد پیام کاملا واضح "سلام دنیا" به تمامی وی سایت های شبکه های اجتماعی ارسال شد و خبر بیدار شدن روزتا در سراسر جهان پیچید.

فضاپیمای روزتا در سال 2004 از زمین راهی فضا شد و در ژوئن 2011 خواب زمستانی خود را به منظور کاستن از میزان مصرف انرژی، آغاز کرد زیرا مسیرش در منظومه خورشیدی ماهواره را در موقعیتی قرار می‌داد که نور خورشید کمترین میزان انرژی را در صفحات خورشیدی روزتا ایجاد می‌کرد.

اکنون این فضاپیما به هدف خود نزدیک شده است و دانشمندان اروپایی آن را بیدار کردند تا خود را برای مطالعات دقیق چندین ماهه آماده کنند.

روزتا اکنون 5.6 مایل از هدف خود که سیارک Churyumov-Gerasimenko است فاصله دارد و با سرعت نیم مایل در ثانیه به این جرم آسمانی نزدیک خواهد شد.

قرار است این فضاپیما در ماه نوامبر 2014 و در موقعیت مناسب کاوشگر جعبه مانند فیالی را روی این سیارک فرود بیاورد. هدف کنترل و نظارت بر تغییراتی است که در هنگام نزدیک شدن دنباله‌دار به خورشید در سطح آن رخ می‌دهد.

دانشمندان سعی دارند با استفاده از این کاوشگر به سئوالاتی در زمینه منشا منظومه خورشیدی و چگونگی تکامل سیارک ها پاسخ دهند.

این فضاپیما بر خلاف دیگر کاوشگرهای اعماق فضا هیچ باتری هسته ای ندارد و فقط بر برق تولید شده توسط پانل های خورشیدی 15 متری خود تکیه دارد.

ماهواره روزتا، یکی از ماموریت‌های فضایی بزرگ آژانس فضایی اروپا که یک دهه پیش با هدف تعقیب یک دنباله‌دار به فضا پرتاب شده است.

این ماهواره تاکنون ماموریت‌های علمی زیادی را انجام داده و از نزدیکی دو سیارک به نام‌های استینز و لوتتیا در سال‌های 2008 و 2010 عبور کرده‌است.